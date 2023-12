Valuta: euro iets zwakker Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones)De euro zakt maandag iets terug tegenover de Amerikaanse dollar, onder invloed van rentebewegingen en tegenvallende exportcijfers uit Duitsland. de euro/dollar noteerde maandag een kwart procent lager op 1,0863, tegen 1,0893 voor het weekend. De beweging is "niet geheel verrassend", zei marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank, die vorige week de Europese munt al 'overbought' noemde. De Duitse cijfers over de export en import stelden teleur, met dalingen waar toenames waren voorspeld. Dat wijst op lager dan verwachte vraag uit binnen- en buitenland. Daarnaast is de divergentie tussen de korte rentes in Europa en de VS toegenomen, omdat de 12 maands-euriborrente vandaag met 11 basispunten daalde, terwijl de enigszins vergelijkbare Amerikaanse éénjaars Treasury in de plus stond. Een sterkere focus bij beleggers op een dalende inflatie in de eurozone, betekent een sterkere verwachting van snellere renteverlagingen door de Europese Centrale Bank in de nabije toekomst en dat drukt ook op de koers van de euro. Economisch nieuws komt deze week van de ECB, die met nieuwe inflatieramingen naarbuiten komt. Ook zijn er cijfers over de producentenprijzen in de eurozone. Het hoofdgerecht is deze week traditiegetrouw het officiële Amerikaanse banenrapport op vrijdag, met het private banenrapport van ADP als voorafje halverwege de week. Bron: ABM Financial News

