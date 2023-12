Klein verlies op Damrak Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs weet maandag de goede sterke novembermaand en de goede start van december nog geen vervolg te geven. De AEX daalde maandag met 0,1 procent naar 770,70 punten. Analisten van Rabobank spraken van een "koop-alles-rally" in de afgelopen weken. Of die rally kan doorzetten, zal grotendeels afhangen van het verdere verloop van inflatie. "En de komende maanden gaan daar als het goed is meer duidelijk in creëren." De analisten wezen op de producentenprijzen "die als een pudding inzakken", hetgeen zal leiden tot een lagere inflatie. En als de centrale banken hun rentes gaan verlagen, "worden aandelen, obligaties en andere activa weer een stuk aantrekkelijker", aldus analist Erik-Jan van Harn van Rabobank. Ook bij ING wezen ze vanochtend op de goede prestaties op de financiële markten in de afgelopen weken. Investment manager Simon Wiersma van ING zag afgelopen vrijdagavond voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve impliciet bevestigen dat de centrale bank klaar is met de rente verhogen. "Volgens de baas van de Amerikaanse centrale bank is het rentebeleid van de Fed op dit moment verkrappend genoeg. Tegelijkertijd sloot hij een verdere renteverhoging ook nog niet uit, al gelooft daar helemaal niemand meer in", aldus Wiersma. Een erg drukke agenda is er vandaag niet. De euro/dollar handelde op 1,0874 en de Amerikaanse tienjaarsrente op 4,247 procent. Olie werd een half procent goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX ging ASR aan de leiding met een koerswinst van 2,5 procent. Vorige week sloot ASR de woekerpolisaffaire af met een schikking, en die was gunstiger dan de markt had gevreesd. Sectorgenoot NN won vanochtend 1,3 procent, na een kleine koersdoelverhoging van UBS. Wolters Kluwer en Adyen wonnen 1,9 en 1,4 procent. IMCD daalde 0,9 procent na een afwaardering door JPMorgan. De zakenbank zette het aandeel op de verkooplijst. Shell verloor 1,4 procent, net als ASMI. In de AMX ging Corbion 3,4 procent hoger en won Alfen 3,5 procent. Signify verloor 1,6 procent. Vrijdag meldde de verlichtingsspecialist een grondige reorganisatie te gaan doorvoeren. Acomo won bij de smallcaps 2,4 procent en Fastned 1,5 procent. PostNL maakte een pas op de plaats. ING haalde het aandeel vandaag van de kooplijst en halveerde bijna het koersdoel. Azerion en Avantium daalden 1,0 en 1,2 procent. Het lokaal genoteerde Morefield won bijna 16 procent. Onderdeel Kersten onderzoekt met een specialist in corporate finance de opties die het heeft in een consoliderende markt, na de recent aangekondigde overname van Vegro door het Zweedse Asker Healthcare Group. Bron: ABM Financial News

