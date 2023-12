Beursblik: UBS verhoogt koersdoel NN Group Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor NN Group verhoogd van 40,50 naar 42,50 euro, na berichten dat de verzekeraar werkt aan een schikking va de woekerpolisaffaire. Het koopadvies bleef staan, bleek maandag uit een rapport van de Zwitserse bank. Zowel NN Group als ASR Nederland hingen claims boven het hoofd na een ongunstige gerechtelijke uitspraak in september. ASR Nederland meldde vorige week een schikking te hebben getroffen. De schikking die ASR Nederland overeenkwam viel met netto 225 miljoen euro veel lager uit dan UBS had voorzien. Daarom gaat de bank nu ook uit van een lagere kostenpost voor NN Group van 350 miljoen euro. Dat is een halvering ten opzichte van de eerdere aanname van UBS van 700 miljoen euro. Omdat NN Group in het verleden een kleiner bedrag per polis heeft uitgekeerd als compensatie voor polishouders dan ASR en Aegon deden, gaat UBS uit van een hogere basiscompensatie per polis, wat het bedrag voor NN Group zou brengen op 190 miljoen euro. Maar omdat NN Group mogelijk zwakker staat dan ASR Nederland, zoals Woekerpolis laat doorschemeren, en omdat de claimorganisaties zich harder kunnen opstellen en meer polishouders zich nog kunnen aansluiten, verdubbelde UBS het bedrag voorzichtigheidshalve tot 380 miljoen euro. Met een extra post voor schrijnende gevallen van 90 miljoen erbij zou het dossier NN Group netto, na belastingen, 350 miljoen euro kunnen kosten, schat UBS in. Het aandeel NN Group noteerde maandag 1,0 procent hoger op 35,27 euro. Bron: ABM Financial News

