JPMorgan zet IMCD op de verkooplijst

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan heeft het aandeel IMCD op zijn verkooplijst gezet, in een rapport over de Europese chemiesector, die volgens de bank een van de ergste en langste cyclische neergangen doormaakt doordat veel klanten hun voorraden afbouwen. Dit bleek maandag. Hierdoor voorzien sommige bedrijven een nog slechter jaarresultaat dan tijdens de grote financiële crisis in 2008 en 2009. De afbouw van voorraden zit in zijn laatste fase en dus zou volgend jaar een herstel moeten volgen, voorzien de analisten. Chemiedistributeurs zoals IMCD zijn de groep die JPMorgan adviseert te mijden voor 2024, omdat de opwaartse ruimte ten opzichte van de consensusverwachtingen hier kleiner is, terwijl voor IMCD de verwachtingen zelfs neerwaarts kunnen worden bijgesteld voor de komende paar jaar. Het koersdoel van 120,00 euro biedt een neerwaartse ruimte van 15 procent. Het aandeel IMCD noteerde maandag 1,1 procent lager op 139,20 euro. Bron: ABM Financial News

