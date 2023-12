KPN neemt Kabeltex over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) KPN neemt Kabeltex over. Dit maakte het telecombedrijf maandag bekend, zonder financiële details te geven. Op 30 november hebben KPN en Kabeltex hiervoor een overeenkomst getekend. Kabeltex is een aanlegger van glasvezelnetwerken en een internet service provider op Texel en in de kop van Noord-Holland. Het bedrijf biedt nu volledige dekking op Texel en rondt momenteel de uitrol van glasvezel in Den Helder, Hollands Kroon en Schagen af. De netwerken van Kabeltex omvatten circa 18.000 adressen. Deze overname sluit aan bij KPN's streven om eind 2026 samen met Glaspoort circa 80 procent van Nederland van glasvezel te voorzien. Na afronding van de overname zal KPN de glasvezelnetwerken van Kabeltex toevoegen aan zijn bestaande aanbod van wholesale diensten voor glasvezelnetwerken. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.