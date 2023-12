Berenberg: Basic-Fit verlengt levensduur apparaten

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit verwacht een iets kleiner aantal leden per fitnessclub, na eerdere en toekomstige prijsverhogingen, en gaat de onderhoudskosten verlagen door de levensduur van zijn apparaten te verlengen. Dat meldde Berenberg maandag na een beleggersdag van het fitnessbedrijf.

Het advies blijft kopen, omdat het aandeel 25 procent lager gewaardeerd is dan sectorgenoten, ondanks de sterke groeivooruitzichten en de oplopende marge. Het koersdoel blijft 39,00 euro.

Door de prijsverhogingen is de gemiddelde omzet per lid gestegen tot circa 23,50 euro. Voor de coronacrisis was dit nog minder dan 20 euro. In 2025 zou dit verder moeten stijgen naar meer dan 25,50 euro.

De prijs die Basic-Fit betaalt voor die prijsverhogingen, is dat het gemiddeld aantal leden per club zal dalen van 3.300 naar 3.250. Per saldo betekent dit een omzetgroei van 7 procent tussen 2023 en 2025, verwacht Berenberg.

Basic-Fit mikt op doorgroeien tot 3.000 à 3.500 vestigingen in 2030, terwijl Berenberg uitgaat van 2.500 clubs, in de zes landen waar het bedrijf actief is. Daarnaast kijkt het bedrijf naar nieuwe landen en continenten en zal daar volgend jaar meer over kunnen vertellen.

Door samenwerking met fabrikant Matrix gaat Basic-Fit zijn apparaten "slim refurbishen". Dat betekent dat Matrix de apparaten maandelijks controleert en waar nodig direct repareert. Hierdoor zou de bruikbare levensduur van de apparaten aanzienlijk moeten stijgen. De investeringen in onderhoud zouden hierdoor van 75.000 tot 62.000 euro per club moeten dalen gedurende een volledige vervangingscyclus.