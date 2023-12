Lagere kapitaaleis voor ING Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De kapitaaleis voor ING is licht verlaagd naar aanleiding van de jaarlijkse evaluatie door de Europese toezichthouder. Dit maakte de bank maandag bekend. ING moet volgend jaar van de Europese Centrale Bank 10,78 procent van de risicogewogen balans aanhouden als kernkapitaal. Dit was 10,83 procent. De bank zat op 30 september met een CET1-kernkapitaalratio van 15,2 procent ruim boven de minimale eisen, aldus ING. Bron: ABM Financial News

