AEX probeert renterally naar verwachting voort te zetten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een min of meer vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een klein verlies van 0,2 procent.

De AEX koerste vrijdag op de eerste handelsdag van december nog 0,8 procent hoger naar een stand van 771,37 punten, nadat de maand november al een winst van 6,5 procent opleverde.

Volgens Philippe Gijsels, analist bij BNP Paribas Fortis, was ook sprake van de beste novembermaand voor Amerikaanse aandelen in meer dan een eeuw, met een maandwinst voor de S&P 500 van ongeveer 9 procent. De S&P sloot vrijdag op de hoogste stand van 2023. De Dow is nu nog maar anderhalf procent verwijderd van zijn 'all time high'.

Goud noteerde daarnaast sinds vrijdag op zijn hoogste stand ooit, met dank aan onder meer een zwakkere dollar. Vanochtend koerste het edelmetaal verder omhoog tot boven de 2.100 dollar.

Bitcoin laat vanochtend een opvallende stijging zien van ruim vijf procent, na al forse stijgingen vorige week, naar ruim 41.000 dollar. De cryptomunt noteert nu op het hoogste niveau in 19 maanden.

De Amerikaanse tienjaarsrente heeft afgelopen weken juist een scherpe daling laten zien, met een terugval van het rendement van rond de 5,00 procent naar 4,20 procent.

De ontwikkelingen op de financiële markten zijn een weerspiegeling van de groeiende overtuiging onder beleggers dat de dalende inflatie zal leiden tot meerdere renteverlagingen in onder meer de VS in 2024.

Vrijdag voedde Fed-voorzitter Jerome Powell tijdens een toespraak deze verwachting door te stellen dat de maatregelen om de inflatie terug te dringen lijken te werken, terwijl de volledige impact van de renteverlagingen nog moet worden gevoeld.

"Er zijn drie aanjagers. Ten eerste, de dalende inflatie. Ten tweede, signalen van de Fed dat ze aan de zijlijn staat, en ten derde is er de afkoeling van de economie [door de renteverlagingen], maar het tempo [van de afkoeling] is geleidelijk", zei analist Mona Mahajan van Edward Jones. "Dit lijkt op een Goudlokje-scenario. Het is niet te warm. Het is niet te koud. En dat is precies wat beleggers nu omarmen."

Volgende week woensdag maakt de Fed het laatste rentebesluit van 2023 bekend en de verwachting is vrijwel unaniem dat de rente gehandhaafd blijft op 5,25 tot 5,50 procent. Volgens de CME FedWatch Tool houdt een meerderheid van de beleggers voor eind 2024 echter rekening met een rente die is gedaald naar 3,75 tot 4,25 procent.

In Azië handelde de Japanse Nikkei 225 vanochtend tijdens een nieuwsluwe handelssessie 0,7 procent lager, terwijl de beurs in Shanghai vlak noteerde. Hongkong gaf daarnaast circa een half procent prijs. Sydney won juist 0,7 procent.

De olie-future daalde daarnaast vanochtend krap een procent.

Op het macro-economische vlak is de agenda vandaag redelijk leeg. Beleggers hebben nog wel aandacht voor de vrijgave van de fabrieksorders in de VS in oktober.

Bedrijfsnieuws

Beursexperts zijn voor december "razend enthousiast", zo bleek zondag uit de maandelijkse enquête van analist Corné van Zeijl van Cardano. Voor de laatste maand van 2023 is maar liefst 58,5 procent van de experts positief gestemd. En slechts 9,4 procent verwacht een daling.

De topper in december wordt volgens de beursexperts ASML. Verder zien de experts het zitten in NN Group, Ahold Delhaize en Prosus. Philips is met stip het aandeel dat beleggers moeten mijden, aldus de experts. Daarnaast is er ook weinig enthousiasme over ArcelorMittal, KPN en Wolters Kluwer.



Roemenië is zaterdag op landelijk niveau van start gegaan met de invoering van statiegeld op lege flessen. In dit kader bracht de Roemeense minister van Milieu, Mircea Fechet, een bezoek aan een fabriek voor flessenautomaten van Envipco in het Roemeense Sebes.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg vrijdag 0,6 procent op 4.594,63 punten, de Dow Jones index won 0,8 procent op 36.245,50 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent hoger op 14.305,03 punten.