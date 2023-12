Envipco ontvangt Roemeense minister in fabriek Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Roemenië is zaterdag op landelijk niveau van start gegaan met de invoer van statiegeld op lege flessen en in dit kader bracht de Roemeense minister van Milieu, Mircea Fechet, een bezoek aan een fabriek voor flessenautomaten van Envipco in het Roemeense Sebes. Dit maakte Envipco maandagochtend bekend. Fechet sprak hierbij volgens Envipco zijn steun uit voor de implementatie van het statiegeldsysteem in Roemenië, en benadrukte het grote belang van lokale initiatieven, zoals de fabriek van Envipco in Sebes. Bij de rapportage van de cijfers in november meldde Envipco afgelopen kwartaal voor het eerst omzet in Roemenië te hebben gerealiseerd. Bron: ABM Financial News

