Gemengd beeld in Azië

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden maandag verdeeld, terwijl goud zijn hoogste stand ooit aanscherpte. De Japanse Nikkei 225 handelde vanochtend tijdens een nieuwsluwe ochtend 0,7 procent lager op 33.195 punten, terwijl de beurs in Shanghai vlak noteerde. Honglong gaf daarnaast circa een half procent prijs. Sydney won juist 0,7 procent. Vrijdag sloot goud op de hoogste stand ooit en vanochtend stijgt de prijs voor het edelmetaal met nog eens 0,8 procent, tot boven de 2.100 dollar. De olie-future daalt juist krap een procent. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een vlakke start, na de forse winsten van afgelopen week. Bron: ABM Financial News

