Beursblik: experts razend enthousiast voor december

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beursexperts zijn voor december "razend enthousiast". Dit bleek zondag uit de maandelijks enquête van analist Corné van Zeijl van Cardano. Voor de laatste maand van 2023 is maar liefst 58,5 procent van de experts positief gestemd. En slechts 9,4 procent verwacht een daling. Het optimisme volgt na een heel sterke maand. In november won de AEX 6,5 procent. "Het gemiddelde AEX-aandeel ging zelfs met 11 procent omhoog", aldus Van Zeijl. Opvallend is dat de experts die optimistische lijn niet doortrekken naar de komende zes maanden. "Sterker nog daar zijn ze juist wat minder optimistisch geworden. 36 procent verwacht een stijging en 15 procent een daling. Dus per saldo 21 procent meer optimisten dan pessimisten. Vorige maand was dat saldo nog 24 procent", aldus Van Zeijl. Top & flop De topper in december wordt volgens de beursexperts ASML. Verder zien de experts het zitten in NN Group, Ahold Delhaize en Prosus. Philips is met stip het aandeel dat beleggers moeten mijden, aldus de experts. Daarnaast is er ook weinig enthousiasme over ArcelorMittal, KPN en Wolters Kluwer. Bron: ABM Financial News

