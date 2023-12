Lichte krimp in Amerikaanse industrie Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse industrie is in november licht gekrompen, mede als gevolg van een daling in het aantal nieuwe orders. Dit bleek vrijdag uit definitieve cijfers van S&P Global. De inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie verslechterde van 50,0 in oktober naar 49,4 deze maand. Dit is de laagste stand in drie maanden. "Amerikaanse fabrikanten rapporteerden opnieuw een moeilijke maand november. De productie steeg nauwelijks en de instroom van nieuw werk liet een hernieuwde afname zien, wat erop duidt dat er weinig of geen bijdrage zal worden geleverd aan het bbp in het vierde kwartaal door de industrie", zei Chris Williamson, hoofdeconoom bij S&P Global Market Intelligence. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. info@abmfn.nl

