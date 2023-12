Beursblik: Bank of America terughoudend over Europese aandelen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America is voor 2024 terughoudend over Europese aandelen en geeft de voorkeur aan defensieve namen. Dit bleek vrijdag uit een analistenrapport van de bank. De bank verwacht een vertraging van de economie in de eerste helft van 2024, waarna in de tweede helft een herstel inzet, als centrale banken weer monetair gaan verruimen. Defensieve waarden acht de bank volgend jaar aantrekkelijk, vanwege de verwachting voor een lagere economische groei en oplopende risicopremies. Over de telecomsector werd de bank positiever, juist vanwege die oplopende premies. Voor financials verwacht Bank of America lagere rentes met oplopende spreads. Financiële waarden konden afgelopen jaar profiteren van hogere obligatierendementen, maar analisten van de bank verwachten een keerpunt voor zowel banken als verzekeraars. De cyclische waarden hebben volgens de bank al een deel van de macro-economische tegenwind ingeprijsd. Op luxegoederen en chemie is de bank dan ook Overwogen, maar aandelen gericht op kapitaalgoederen, bouwmaterialen en auto's zullen het moeilijk krijgen. Bank of America houdt rekening met dalende olieprijzen vanwege de groeivertraging in de economie. De bank heeft een neutrale visie op mijnbouw, mede op basis van een meer evenwichtige koperprijs. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.