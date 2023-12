Futures wijzen op voorzichtige opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een licht hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,2 procent in het groen. De voorzichtige opening volgt na een sterke novembermaand en in aanloop naar een toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell later vandaag. De S&P 500 steeg afgelopen maand met 8,9 procent, goed voor de grootste maandwinst sinds juli 2022, geholpen door een daling van de rentes. Volgens Goldman Sachs was de daling van de Amerikaanse tienjaarsrente vanaf de top niet meer zo fors als sinds de financiële crisis in 2008. "De obligatierentes in de VS en Europa liepen flink terug in november, geholpen door een afkoelende inflatie en een piek in de beleidsrentes", aldus analisten van Edison Investment Research. "Dit bleek een welkome ontwikkeling voor de aandelenmarkten, die in de zomer nog onder druk stonden vanwege de gestegen rentes." "We hebben een bescheiden groei, afkoelende inflatie en een afkoelende arbeidsmarkt; precies wat de Fed wil zien. Dit zou moeten bevestigen dat verdere verkrapping van het Fed-beleid niet nodig is", stelde econoom James Knightley van ING. Edison Investment heeft een neutrale visie op de mondiale aandelenmarkt. Zij vinden de waarderingen in de VS fors. Vanmiddag gaan de ogen uit naar een toespraak van Fed-voorzitter Powell in Atlanta. Voorafgaand aan de speech, komen er nog cijfers over de Amerikaanse industrie. Olie werd vrijdag iets goedkoper. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde vlak op 75,94 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 80,79 dollar werd betaald, een daling van 0,1 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0888. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0909 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1,0886 op de borden. Bedrijfsnieuws De Amerikaanse notering van het aandeel Alibaba stond voorbeurs onder druk, nadat Morgan Stanley het advies voor het aandeel verlaagde van Overwogen naar Gelijkgewogen. Het koersdoel ging van 110 naar 90 dollar. Dell Technologies rapporteerde kwartaalcijfers. De winst viel mee, maar de omzet viel tegen vanwege een lager dan voorziene vraag. Het aandeel leverde voorbeurs 5,1 procent in. Elastic schoot voorbeurs juist 18,3 procent omhoog, nadat het bedrijf de boeken opende. Zowel de aangepaste winst als de omzet overtroffen de verwachtingen. Tesla heeft de eerste Cybertrucks afgeleverd. Het standaardmodel van de truck, die topman Elon Musk "het beste product ooit" noemt, heeft een prijskaartje van 60.990 dollar. Dit is een hogere prijs dan waar analisten rekening mee hielden. Het aandeel leverde in de elektronische handel voorbeurs 1,4 procent in. UiPath en Ulta Beauty kwamen met cijfers die beleggers konden waarderen. Beide aandelen koersten tot 13 procent hoger. Slotstanden De S&P 500 steeg donderdag 0,4 procent tot 4.567,80 punten, de Dow Jones index steeg 1,5 procent tot 35.950,89 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 14.226,22 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.