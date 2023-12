Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger nu de markt rekent op een einde van de renteverhogingen in de VS en de eurozone, na de recente inflatiecijfers uit beide regio's, die zonder uitzondering een afkoeling lieten zien. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een winst van 0,6 procent op 464,80 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,8 procent naar 16.337,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,5 procent met een stand van 7.344,68 punten. De Britse FTSE steeg 0,8 procent naar 7.511,03 punten. "De markten hebben hun roze bril opgezet", zeiden analisten van BNP Paribas Fortis in een marktcommentaar. Eerder in de week reageerden de beurzen al positief op uitspraken van Fed-bestuurder Christopher Waller dat een vertraging van de economie voldoende zal zijn om de inflatie te beteugelen. Buiten een serie inkoopmanagersindices was het een rustige ochtend. Uit deze cijfers van S&P Global bleek dat de krimp in de Europese industrie minder sterk was dan aanvankelijk gevreesd. Na de inkoopmanagersindices van vandaag resteren nog enkele vergelijkbare data uit de VS, naast bouwuitgaven en speeches van ECB-voorzitter Christine Lagarde en Fed-voorzitter Jerome Powell. Olie noteerde vrijdag vlak tot licht lager. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde vlak op 75,94 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 80,79 dollar werd betaald, een daling van 0,1 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0888. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0909 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dag stond er een stand van 1,0886 op de borden.



Bedrijfsnieuws Halfgeleiderspecialisten liepen vrijdag op met koerswinsten tot boven de 2 procent voor ASML, ASMI, Besi, STMicroelectronics en Infineon. In Brussel noteerde alleen vastgoed in het rood. Aedifica en WDP daalden 0,6 procent en Cofinimmo verloor 1,1 procent. ING verlaagde vrijdag het koersdoel voor Cofinimmo. KBC won 1,4 procent na een koopadvies van Goldman Sachs. In Frankfurt won Siemens Energy 2,9 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen. De S&P 500 steeg donderdag 0,4 procent op 4.567,80 punten, de Dow Jones index steeg 1,5 procent op 35.950,89 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 14.226,22 punten. Bron: ABM Financial News

