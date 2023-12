Valuta: euro veert iets op

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag op de eerste dag van de maand nipt boven de 1,09 dollar, nadat diverse inflatiedata uit de eurozone een afkoelende inflatie lieten zien.

"Na de inkoopmanagersindices van vandaag resteren nog enkele vergelijkbare data uit de VS, naast bouwuitgaven en enkele speeches", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Het zijn niet de minsten die vandaag aan het woord komen, namelijk ECB-voorzitter Christine Lagarde en Fed-voorzitter Jerome Powell. Het is afwachten of zij iets loslaten over de recente inflatiecijfers uit de VS en de eurozone en het rentebeleid", aldus de handelaar van Ebury vrijdag.

Terwijl de markt denkt dat de Fed en de ECB wel klaar zijn met het verhogen van de rentes, denkt ABN AMRO dat de centrale bank van Zweden nog minstens één keer moet verhogen en misschien zelfs twee keer met 25 basispunten, om de inflatie in de richting van de doelstelling te brengen. "Voor de ECB verwachten we dat de versoepelingscyclus in het tweede kwartaal van 2024 begint. Dit zou ook ondersteunend moeten zijn voor de kroon. Als de Zweedse economie relatief goed standhoudt en het beleggerssentiment constructief blijft, zou de kroon goed moeten kunnen presteren", aldus valutaspecialist Georgette Boele van de bank in een commentaar.

Volgende week komt de aandacht te liggen op cijfers over de dienstensector in de eurozone, Azië, het VK en de VS, naast Amerikaanse banendata.

De euro noteerde vrijdag 0,1 procent hoger op 1,0901 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8605 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,3 procent tot 1,2666 dollar. De euro verloor ten opzichte van de Zweedse kroon 0,6 procent, waarmee de munt uitkwam op 11,3665 Zweedse kroon.