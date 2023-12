Beursupdate: AEX begint decembermaand goed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend overtuigend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,8 procent op 771,03 punten. De Europese beurzen lijken volgens analisten nog steeds te profiteren van de meevallende inflatiecijfers, die op donderdag verschenen. Bovendien is de verwachting in de markt dat de Europese Centrale Bank de rentes vanaf volgend jaar kan verlagen. Eerder in de week reageerden de beurzen ook positief op uitspraken van Fed-bestuurder Christopher Waller dat een vertraging van de economie voldoende zal zijn om de inflatie te beteugelen. De AEX sloot de maand november sterk af met een winst van bijna zeven procent. “De markten hebben hun roze bril opgezet”, zeiden analisten van BNP Paribas Fortis in een marktcommentaar. Op macro-economisch vlak bleek dat de Europese industrie in november minder kromp dan eerder werd aangenomen. "De markt voor consumentengoederen lijkt het wat beter te doen dan andere categorieën als investeringsgoederen, een bekend verschijnsel in recessies. De huidige trend in de data duidt erop dat een herstel, en daarmee een keerpunt in de economie, nog even op zich laten wachten", aldus hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0898. De olieprijzen daalden licht. Beleggers kijken vandaag nog uit naar cijfers over de Amerikaanse industrie. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen wonnen Besi, ASML en ASMI 2,0 tot 2,5 procent. NN daalde 1,4 procent, na een flinke opleving op donderdag. In de AMX won Signify 6,6 procent. Het verlichtingsbedrijf maakte bekend zijn organisatie aan te passen en de kosten te verlagen. Degroof Petercam sprak van omvangrijke besparingen, die een indicatie zijn hoe uitdagend de markt voor de verlichtingsspecialist is. OCI verloor 1,7 procent. In de AScX won Brunel 2,5 procent. Azerion verloor 3,2 procent. Bron: ABM Financial News

