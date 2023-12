Beursblik: omvangrijke besparingen Signify teken van uitdagende markt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) De omvangrijke kostenbesparingen die Signify doorvoert, zijn een indicatie hoe uitdagend de markt voor de verlichtingsspecialist is. Dit stelde analist Frank Claassen van Degroof Petercam vrijdag in een rapport. De geplande aanpassingen en kostenbesparingen werden al eerder door Signify aangekondigd, maar de vanochtend aangekondigde besparing van 200 miljoen euro is volgens Claassen “behoorlijk omvangrijk". "Meestal gaan dergelijke besparingen overigens gepaard met grote reorganisatiekosten, waardoor een kleiner deel van de voorziene besparingen onder de streep overblijft." De nieuwe structuur van het bedrijf oogt volgens Claassen "logisch" en meer op consumenten gericht in plaats van op producten. "Als Signify de marges structureel wil opkrikken, dan is omzetgroei nodig en dat zien we niet voor het einde van 2024”, merkte Claassen vrijdag op. Degroof Petercam heeft een Houden advies op Signify met een koersdoel van 30,00 euro. Het aandeel schoot vrijdagochtend 6,1 procent omhoog tot 28,29 euro. Bron: ABM Financial News

