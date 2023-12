Signify verlaagt kosten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Signify past zijn organisatie aan om de klant op één te zetten en verlaagt ook de kosten verder. Dit maakte het verlichtingsbedrijf vrijdagochtend bekend. "Na de grote transformatie in het afgelopen decennium, nemen we de volgende stap door ons te concentreren op onze vier kernactiviteiten. Drie daarvan, te weten Professional, OEM en Consumer, richten zich op de consument. De vierde is gericht op conventionele lampen", aldus CEO Eric Rondolat. Dankzij de herschikking van de activiteiten kan Signify de kosten verder omlaag brengen in het "huidige klimaat van onzekerheid en volatiliteit". De aanpassingen, die nu al worden doorgevoerd, zullen in 2024 pas echt tot uiting komen, waarbij een groot deel van de besparingen in het tweede kwartaal valt. Het gestroomlijnde bedrijf zal jaarlijks ruim 200 miljoen euro kunnen besparen, verwacht Signify. Signify meldde dat er nog gesprekken worden gevoerd met de sociale partners. In een reactie tegenover ABM Financial News bevestigde een woordvoerder van het bedrijf dat er een ontslagronde zal plaatsvinden. Hoeveel banen er worden geschrapt, werd niet duidelijk. Wel wees de woordvoerder op de doelstelling van Signify, waarin wordt gestreefd om de kosten die geen betrekking hebben op de productie terug te brengen naar 25 tot 29 procent van de omzet. "Deze ontslagronde ligt in lijn met deze doelstelling." Update: om reactie Signify toe te voegen. Bron: ABM Financial News

