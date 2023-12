Berenberg verhoogt koersdoel ASR Nederland opnieuw Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft vrijdag het koersdoel voor ASR Nederland verhoogd van 51,20 euro naar 56,40 euro, met handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een rapport van analist Michael Huttner. De Duitse zakenbank reageerde daarmee op het nieuws van donderdag tijdens de beleggersdag van ASR, waar een "meevallende finale schikking" in de woekerpoliszaak bekend werd gemaakt, naast een verhoging van de doelstelling van de kostensynergie van de overname van Aegon Nederland. Analist Huttner benadrukte dat deze ontwikkelingen zullen leiden tot een hogere kapitaalteruggave aan aandeelhouders, met dank aan onder meer het wegvallen van de onzekerheid in de woekerpoliszaak en de hoge solvabiliteit. Huttner stelde de jaarlijkse dividendgroei opwaarts bij van 8 procent naar 9 procent, en de analist rekent nu ook op een aandeleninkoopprogramma in 2025 ter waarde van 100 miljoen euro. Donderdag verhoogde Berenberg in een eerste reactie al het koersdoel voor ASR van 49,40 euro naar 51,20 euro. Het aandeel ASR Nederland sloot donderdag in Amsterdam 13 procent hoger op 42,27 euro. Bron: ABM Financial News

