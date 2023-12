Nederlandse industrie vertraagt minder sterk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse industrie heeft in november minder krimp laten zien. Dit bleek vrijdag uit cijfers van S&P Global en Nevi. De inkoopmanagersindex die de activiteit van de industrie van het land meet, kwam uit op 44,9 tegen 43,8 een maand eerder. Ook in november was de zwakke klantvraag een belangrijke reden voor de verslechtering van de bedrijfsomstandigheden in de Nederlandse industrie. Bedrijven maakten melding van aanhoudende afnames van zowel de productieomvang als het aantal nieuwe orders. Het bedrijfsvertrouwen daalde ondertussen verder tot onder het historisch gemiddelde en de bedrijven verkleinden zowel de voorraad gereed product als de materiaalvoorraad. Om hun concurrentievermogen te vergroten, verlaagden de productiebedrijven hun verkoopprijzen opnieuw, ondersteund door een verdere aanzienlijke daling van de inkoopkosten. "Ondersteund door lagere materiaalprijzen en overtollige voorraden gereed product verlaagden veel industriële bedrijven hun verkoopprijzen om extra omzet te genereren. Ook staat kostenverlaging hoog op de managementagenda. De personeelsomvang wordt teruggebracht in lijn met het gedaalde productievolume en klantvraag. Vooral tijdelijke en uitzendcontracten worden opgezegd. Daarnaast worden voorraadposities verder afgebouwd om meer cash vrij te maken en hoge rentelasten te voorkomen", aldus David Kemps, sector banker industrie bij ABN AMRO in een redactioneel commentaar. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. Bron: ABM Financial News

