Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet, onder meer in afwachting was voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse Federal Reserve later vandaag te zeggen heeft.

IG voorziet een openingswinst van 57 punten voor de Duitse DAX en een plus van 28 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 45 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd. "Het was een sterk einde van de maand voor de Europese markten, die hun beste winsten van dit jaar hebben geboekt", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

In de maand november wonnen de Europese beurzen behoorlijk terrein, met een plus van bijna 10 procent voor de DAX. De FTSE 100 bleef zwaar achter bij de grote indexen op het Europese vasteland en steeg slechts bescheiden, zag Hewson.

"Sinds beleggers ervan overtuigd zijn geraakt dat de centrale banken klaar zijn met het dichtdraaien van de geldkraan, gaan alle remmen los", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Volgens Wiersma is de positieve stemming onder beleggers goed te verklaren. De Amerikaanse economie bevindt zich in een 'Goldilocks-scenario', waarbij de inflatie sterk vertraagt, rentes dalen, de economische groei licht afneemt en de bedrijfswinsten op peil blijven, aldus de expert van ING.

Donderdag bleek dat ook de inflatie in de eurozone in een hoog tempo blijft dalen. De geldontwaarding, die in oktober nog 2,9 procent bedroeg, was in oktober nog maar 2,4 procent op jaarbasis. Ook de kerninflatie loopt snel terug, zodat deze in het huidige tempo voor eind 2024 weer op het beoogde niveau van 2 procent zal liggen. Volgens ING zal de ECB weldra de overwinning kunnen uitroepen in de strijd tegen de inflatie en rekent de markt dan ook terecht op renteverlagingen in 2024.

Donderdagmiddag kwam ook uit de VS positief inflatienieuws, met een verder afkoelende PCE-indicator.

De Franse economie bleek over het derde kwartaal in een nieuwe meting licht te zijn gekrompen in tegenstelling tot wat eerder werd berekend. In een voorlopige meting werd rekening gehouden met een lichte groei van 0,1 procent.

De Duitse werkloosheid liep in november op een aangepaste basis verder op van 5,8 procent een maand eerder naar 5,9 procent. De Duitse detailhandel zette op maandbasis in oktober 1,1 procent meer om, terwijl op jaarbasis een daling van 0,1 procent werd gemeld. Beide cijfers zijn aangepast voor inflatie.



Bedrijfsnieuws

ASML ziet volgend jaar zowel CEO Peter Wennink als CTO Martin van den Brink, beide president van ASML, met pensioen gaan. De nieuwe CEO van ASML wordt Christophe Fouquet, momenteel al Chief Business Officer van het bedrijf en 15 jaar in dienst van de onderneming. Het aandeel daalde ruim een procent in Amsterdam.

VAT zet een punt achter de huidige werktijdverkorting voor personeel, nu de vraag weer aantrekt. Dit maakte de Zwitserse toeleverancier van de halfgeleidersector donderdagochtend bekend. VAT besloot in juni van dit jaar voor 650 productiemedewerkers in het Zwitserse Haag een werktijdverkorting in te stellen voor een periode van drie maanden, vanwege de uitdagende marktomstandigheden. Het aandeel steeg 4,5 procent.

De Nederlandse staat gaat via de instelling NLFI zijn belang in ABN AMRO verder terugbrengen van de huidige 49,5 procent tot circa 40 procent. ABN AMRO sloot in Amsterdam ruim anderhalf procent lager.

Elders zaten financials in de lift. Deutsche Bank won rond een procent in Frankfurt, BNP Paribas steeg anderhalf procent in Parijs. In Amsterdam wonnen de verzekeraars ASR en NN respectievelijk 13 en 10 procent.

In de DAX deed Brenntag goede zaken als koploper, met een winst van ruim 2,5 procent. Bayer won meer dan 2 procent. Vonovia was hekkensluiter en daalde ruim anderhalf procent.

Sectorgenoot Unibail-Rodamco-Westfield deed wel goede zaken in Parijs, met een winst van 2 procent. Worldline steeg net iets harder in de CAC 40 en ging daarmee aan kop. Teleperformance, Thales en EssilorLuxottica verloren meer dan een procent.

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat vrijdag een licht hogere opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag een sterke novembermaand overwegend hoger geëindigd.

Afnemende inflatiedruk hielp de S&P500 index aan een flinke koerswinst van bijna 10 procent in november, terwijl de rendementen op obligaties afgelopen maand met ruim 30 basispunten daalden, nu de markt erop rekent dat de Federal Reserve in het voorjaar van 2024 kan beginnen met het verlagen van de beleidsrente. Ook de Nasdaq steeg afgelopen maand met zo'n 10 procent.



De kerninflatie in het PCE-rapport over de gezinsinkomens en bestedingen ondersteunde donderdag dit narratief, door conform de verwachting verder te dalen van 3,7 procent in september tot 3,5 procent in oktober. Dit cijfer is voor het beleid van de Federal Reserve een cruciale indicator. Het algemene inflatiecijfer daalde van 3,4 tot 3,0 procent.

"Belangrijk is dat de zogenaamde supercore indicator, de kerninflatie voor diensten, exclusief woonlasten, vertraagde van 0,447 procent in september tot 0,148 procent in oktober", zag econoom James Knightley van ING.

"We hebben dus een bescheiden groei, afkoelende inflatie en een afkoelende arbeidsmarkt; precies wat de Fed wil zien. Dit zou moeten bevestigen dat verdere verkrapping van het Fed-beleid niet nodig is", stelde de econoom.

Maar de economische vooruitzichten zien er steeds minder gunstig uit, volgens ING. Zo maakte een meerderheid van de districten van de Fed in het Beige Book dat woensdagavond verscheen melding van een vlakke tot lagere bedrijvigheid.

"Wij verwachten renteverlagingen van de Fed vanaf het tweede kwartaal. Wij voorspellen momenteel een renteverlaging van 150 basispunten in 2024 en nog eens 100 basispunten begin 2025", zei Knightley.

Verder bleek het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS afgelopen week te zijn gestegen met 7.000 tot 218.000, iets minder dan de 220.000 die was voorzien.

De bedrijvigheid in de regio Chicago is in november weer gegroeid. De inkoopmanagersindex steeg van 44,0 naar 55,8. De aanstaande woningverkopen in de Verenigde Staten zijn in oktober gedaald. De verkoopindex daalde 1,5 procent op maandbasis, na een stijging van 1,1 procent in september.

WTI-olie werd ruim 2 procent goedkoper. Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten gaan als groep niet verplicht de productie verder verlagen, maar vrijwillige productieverlagingen leiden wel tot een vermindering van de output van 2,2 miljoen vaten per dag, "gericht op het ondersteunen van de stabiliteit en het evenwicht op de oliemarkten". Dit bevestigde OPEC+ donderdagavond in een persbericht.

"Op donderdag heeft OPEC+ de markt in verwarring achtergelaten. De productie wordt verlaagd op basis van vrijwillige bijdragen van de individuele leden. Er is geen officiële productieverlaging namens OPEC+", concludeerde analist Hans van Cleef van Publieke Zaken.

"Hoewel de olieprijzen aanvankelijk stegen door de verlenging en uitbreiding van de OPEC-productiebeperkingen tot 2024, blijven beleggers zich zorgen maken over de naleving door OPEC en de groei van de wereldwijde vraag nu we dichter bij de seizoensgebonden zwakke winterperiode komen", zei Rob Haworth van U.S. Bank Asset Management Group.

Bedrijfsnieuws

Kroger heeft zijn omzetverwachting voor het jaar omlaag geschroefd na een lichte omzetdaling in het derde kwartaal. Het aandeel steeg ruim een procent.

AbbVie wil ImmunoGen overnemen voor ongeveer 10,1 miljard dollar, een premie van 95 procent op de laatste slotkoers. Het aandeel AbbVie steeg bijna 3 procent. Immunogen koerste zelfs 83 procent hoger.

Occidental Petroleum is in gesprek over een overname van CrownRock, voor meer dan 10 miljard dollar, meldde The Wall Street Journal. Het aandeel daalde 2 procent.

Salesforce rapporteerde woensdag nabeurs fors meer winst in het derde kwartaal en was met zijn vooruitblik positiever dan de analisten. Het aandeel steeg donderdag meer dan 9 procent.

Ook Snowflake werd 7 procent meer waard na meevallende winstcijfers en een sterke omzetverwachting voor het lopende kwartaal.

Ford heeft weer een outlook voor dit jaar afgegeven, nadat de autobouwer deze eerder dit jaar had ingetrokken vanwege de recente stakingen in de auto-industrie. Het aandeel daalde ruim 3 procent.

Tesla heeft donderdag tijdens een evenement in Texas zijn eerste Cybertrucks afgeleverd. Volgens de website van Tesla is de vanafprijs van de Cybertruck 49.890 dollar. De duurste versie kost 96.390 dollar. Het aandeel daalde zo'n anderhalf procent.

Dell Technologies heeft in het derde kwartaal van zijn lopende boekjaar een hogere winst behaald, maar de omzet viel tegen als gevolg van aanhoudende zwakte in de zakelijke pc-markt. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse computerfabrikant. Het aandeel daalde in de nabeurshandel op Wall Street met 3 procent.

AZIE

De Aziatische beurzen koersten vrijdag dicht bij huis.

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0907. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0889.

