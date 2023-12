Aziatische beurzen over de brede linie lager Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden vrijdag over de brede linie lager, maar zonder grote dalingen. De Japanse Nikkei 225 handelde vanochtend fractioneel lager op 33.449 punten, de beurs in Shanghai daalde met 0,1 procent naar 3.025 punten, terwijl in Hongkong de beurs met 0,4 procent daalde tot 16.971 punten. Beleggers zijn in afwachting van wat voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse Federal Reserve later vandaag te zeggen heeft. Na de inflatiecijfers van donderdag, houdt minder dan 5 procent in de markt meer rekening met een renteverhoging later deze maand. Vanochtend bleek uit cijfers van S&P Global dat de Chinese industrie in november weer is gegroeid. Donderdag lieten cijfers van de Chinese overheid nog wel een krimp zien. De Japanse industrie kromp afgelopen maand nog altijd, maar de inkoopmanagersindex bleek minder gedaald dan in een voorlopige meting. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een positieve opening. De Amerikaanse futures komen vooralsnog nauwelijks van hun plek. Bron: ABM Financial News

