Olieprijs daalt flink

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag flink gedaald. Bij een settlement van 75,96 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2,4 procent goedkoper.

Beleggers waren een groot deel van de dag in afwachting van de uitkomst van de OPEC-vergadering. Donderdagavond bevestigde OPEC+ dat verschillende leden van de groep een vrijwillige productieverlaging van in totaal 2,2 miljoen vaten per dag zullen doorvoeren. Als onderdeel daarvan zal Saoedi-Arabië zijn productievermindering van 1 miljoen vaten per dag aanhouden.

"Op donderdag heeft OPEC+ de markt in verwarring achtergelaten. De productie wordt verlaagd op basis van vrijwillige bijdragen van de individuele leden. Er is geen officiële productieverlaging namens OPEC+", concludeerde analist Hans van Cleef van Publieke Zaken.

"De extra vrijwillige productieverlagingen komen boven op de eerdere 'vrijwillige' productieverlaging van Saoedi-Arabië die nu wordt verlengd tot eind maart 2024", aldus Van Cleef. "Eerder verlaagde Rusland haar productie ook al vrijwillig met 300.000 vaten per dag. Dit wordt nu verhoogd naar 500.000 vaten per dag en is onderdeel van de één miljoen vaten per dag die nu als extra werd gecommuniceerd", aldus Van Cleef.

"Hoewel de olieprijzen aanvankelijk stegen door de verlenging en uitbreiding van de OPEC-productiebeperkingen tot 2024, blijven beleggers zich zorgen maken over de naleving door OPEC en de groei van de wereldwijde vraag nu we dichter bij de seizoensgebonden zwakke winterperiode komen", zei Rob Haworth van U.S. Bank Asset Management Group.

Buiten Saoedi-Arabië "hebben OPEC-leden in het verleden moeite om zich aan de geplande verlagingen te houden, waardoor de markt enigszins sceptisch is over de werkelijke omvang van de reducties die zullen worden doorgevoerd", aldus de marktstrateeg.