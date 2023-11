Air France-KLM en Apollo ronden financiering af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM en Apollo Global Management hebben een eerder aangekondigde financieringstransactie afgerond voor een dochteronderneming van de Frans-Nederlandse luchtvaartgroep voor een bedrag van 1,5 miljard euro. Dit werd donderdagavond bekend. De financiering betreft een dochteronderneming van Air France-KLM die houder is van het handelsmerk en de meeste commerciële partnercontracten met betrekking tot het "Flying Blue"-loyaliteitsprogramma, evenals het recht om mijlen uit te geven voor de luchtvaartmaatschappijen en hun partners. De partijen tekenden eind oktober een financieringsovereenkomst voor 1,3 miljard euro, met de optie om het bedrag te verhogen tot maximaal 1,5 miljard euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.