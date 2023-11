ASR en NN uitblinkers op groen Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag, onder aanvoering van de verzekeraars, in het groen gesloten. De AEX eindigde 0,4 procent hoger op 765,04 punten. De maand november werd zo afgesloten met een koerswinst van 6,5 procent. In oktober eindigde de hoofdindex op 718,60 punten. "Sinds beleggers ervan overtuigd zijn geraakt dat de centrale banken klaar zijn met het dichtdraaien van de geldkraan, gaan alle remmen los", zei investment manager Simon Wiersma van ING. De meeste aandacht ging vandaag uit naar de inflatiecijfers. In de eurozone bleek de inflatie gedaald van 2,9 naar 2,4 procent. De kerninflatie daalde tot 3,6 procent. In de VS stond de PCE-inflatie op de rol, de favoriete barometer van de Federal Reserve. De kerninflatie in Amerika daalde van 3,7 naar 3,5 procent. Volgens econoom Bert Colijn van ING daalt de inflatie in de eurozone veel sneller dan verwacht. "Wanneer zal de ECB durven toegeven dat ze de inflatie met succes heeft beteugeld?", aldus Colijn. ING verwacht een verlaging van de monetaire beleidsrente voor de zomer van volgend jaar. En James Knightley van ING denkt dat het Amerikaanse inflatiecijfer een bevestiging is voor de markt dat de Fed klaar is met de rente verhogen en de volgende stap een verlaging zal zijn. ING denkt dat de Fed de rente in 2024 met 150 basispunten zal verlagen. De euro/dollar handelde donderdag op 1,0906 en de Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 4,32 procent. Olie werd goedkoper. Het lijkt erop dat OPEC+ vandaag zal besluiten om de productie verder te verlagen, met nog eens 1 miljoen vaten per dag. Stijgers en dalers In de AEX gingen de verzekeraars aan de leiding. Aegon won 1,7 procent, NN 9,9 procent en ASR zelfs 13,0 procent. ASR Nederland bereikte voor 250 miljoen euro een akkoord met claimorganisaties over een finale regeling voor klanten met beleggingsverzekeringen van ASR en Aegon. ASR neemt een voorziening van 300 miljoen euro, inclusief een extra voorziening van 50 miljoen euro voor schrijnende gevallen en voor klanten die niet eerder een vergoeding kregen en die zich niet hebben aangesloten bij de claimorganisaties. ASR verhoogde daarnaast vanochtend de doelstelling voor de kostensynergie uit de overname van Aegon Nederland. Volgens ING kan de schikking die NN moet treffen, ook meevallen, uitgaande van de schikking van ASR. Verder won IMCD 3,0 procent en Heineken 1,4 procent. ASML, dat zijn CEO en CTO ziet vertrekken daalde een procent. JPMorgan riep ASML vandaag uit tot zijn topfavoriet voor 2024. ABN AMRO en Adyen daalden 1,7 en 1,5 procent. Nederland gaat het belang in ABN AMRO verder verlagen naar 40 procent. In de AMX won Alfen 2,6 procent en Vopak 1,8 procent. Zakenbank Jefferies haalde OCI vandaag van de kooplijst en verlaagde het koersdoel stevig. Het aandeel daalde met 5,8 procent. Bij de smallcaps ging Avantium 4,2 procent hoger en won Fastned ook 4,2 procent. BAM daalde daarentegen 5,9 procent en Azerion werd na een outlookverlaging 8,8 procent goedkoper. Wall Street Rond het slot op het Damrak won de Dow Jones 0,8 procent, leed de S&P 500 index een verlies van 0,2 procent en ging de Nasdaq 0,7 procent lager. Bron: ABM Financial News

