Beursblik: afkoelende Amerikaanse economie wijst op snellere renteverlagingen

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De economische data uit de Verenigde Staten die donderdag verschenen, zowel de PCE-inflatie als de wekelijkse steunaanvragen, bevestigden de marktverwachting dat de volgende beleidsstap van de Federal Reserve een renteverlaging zal zijn. Dit schreven economen van ING in een analyse. De Amerikaanse kerninflatie liet in oktober een daling zien. Op jaarbasis bedroeg de PCE-kerninflatie 3,5 procent tegen 3,7 procent in september. Daarmee was de daling conform de verwachting van economen. "Belangrijk is dat de zogenaamde supercore indicator, de kerninflatie voor diensten, exclusief woonlasten, vertraagde van 0,447 procent in september tot 0,148 procent in oktober", zag econoom James Knightley. Dit is belangrijk omdat het meer inflatiedruk weergeeft in sectoren die sterker blootstaan aan krapte op de arbeidsmarkt, iets wat de Fed-haviken nauwlettend in de gaten houden, “dus dit zou die zorgen moeten verlichten", aldus de marktkenner. "We hebben dus een bescheiden groei, afkoelende inflatie en een afkoelende arbeidsmarkt; precies wat de Fed wil zien. Dit zou moeten bevestigen dat verdere verkrapping van het Fed-beleid niet nodig is", stelde de econoom. Maar de economische vooruitzichten zien er steeds minder gunstig uit, volgens ING. Zo maakte een meerderheid van de districten van de Federal Reserve in het Beige Book dat woensdagavond verscheen melding van een vlakke tot lagere bedrijvigheid. "Wij verwachten renteverlagingen van de Fed vanaf het tweede kwartaal. Wij voorspellen momenteel een renteverlaging van 150 basispunten in 2024 en nog eens 100 basispunten begin 2025", zei Knightley. De federal funds rate staat momenteel op 5,25 tot 5,50 procent. Een ruime meerderheid van de markt verwacht de eerste renteverlaging van de Fed in mei 2024. Bron: ABM Financial News

