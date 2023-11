Media: OPEC+ gaat productie met nog eens 1 miljoen vaten verlagen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: OPEC

(ABM FN-Dow Jones) OPEC+ heeft donderdag ingestemd met een aanzienlijke productieverlaging van nog eens een miljoen vaten per dag. Dit meldden diverse media, waaronder The Wall Street Journal en Bloomberg, op basis van uitspraken van afgevaardigden binnen de groep. Als onderdeel van de deal zal Saoedi-Arabië zijn vrijwillige productieverlaging van 1 miljoen vaten per dag verlengen. Volgens Bloomberg gaat het om een principeakkoord waar OPEC+ tijdens de bijeenkomst over zal stemmen. De olieprijs steeg zo'n anderhalf procent op de berichtgeving. Bron: ABM Financial News

