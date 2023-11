Beursblik: Deutsche Bank ziet grote kansen in Europese smallcaps Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Kleine en middelgrote beursgenoteerde bedrijven in Europa zijn goedkoop, kredietwaardiger dan men denkt en bieden mogelijk ook meer winstgroei dan de grotere namen. Dat stelde Deutsche Bank donderdag in een rapport. Deze aandelen zijn gemiddeld gewaardeerd op 12,4 keer de verwachte winst over 12 maanden, wat voor de smallcaps 25 procent lager en voor de midcaps 19 procent lager is dan het gemiddelde over de afgelopen tien jaar. Hoewel veel beleggers denken dat de kleinere en middelgrote bedrijven te veel schulden hebben, is die gemiddeld in werkelijkheid lager dan de schuld van grote bedrijven. Hoewel het kredietrisico inderdaad hoger is, kunnen zorgen daarover wegebben in een klimaat van dalende rentes. Zodra de rentes inderdaad dalen, zullen kleinere bedrijven volgens Deutsche Bank extra kunnen profiteren. Volgens de analisten van de bank zijn de winstverwachtingen voor deze categorie aandelen sinds de zomer te sterk omlaag bijgesteld, uit vrees voor een recessie. Dat neemt niet weg dat de markt nog steeds rekent op een positieve winstgroei in de komende twaalf maanden, terwijl de analistenconsensus voor de grote aandelen een negatieve winstgroei voorspelt. Afgezet tegen Amerikaanse kleine en middelgrote beursgenoteerde bedrijven, denkt Deutsche Bank dat de winst van de Europese bedrijven veerkrachtiger zal zijn, terwijl de relatieve onderwaardering ten opzichte van grote aandelen groter is. Om die reden heeft Deutsche Bank een Overwogen advies op Europese small- en midcaps. Bron: ABM Financial News

