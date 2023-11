Correctie: Hogere start Wall Street aanstaande

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet, nadat een belangrijk inflatiecijfer de trend van een dalende prijsdruk in de VS bevestigde.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden een half uur voor de opening tot 0,4 procent in het groen.

Afnemende inflatiedruk hielp de S&P500 index aan een koerswinst van 8,5 procent in de maand november, terwijl de rendementen op obligaties snel daalden nu de markt erop rekent dat de Fed in het voorjaar van 2024 kan beginnen met het verlagen van de beleidsrente.

De kerninflatie in het PCE-rapport over de gezinsinkomens en bestedingen ondersteunde donderdag dit narratief, door conform de verwachting verder te dalen van 3,7 procent in september tot 3,5 procent in oktober. Dit cijfer is voor het beleid van de Federal Reserve een cruciale indicator. Het algemene inflatiecijfer daalde van 3,4 naar 3,0 procent.

"De aandelenindices lijken in november de beste maand van het jaar te gaan neerzetten. Economische cijfers en commentaar van Fed-bestuurders hebben het idee dat de cyclus van renteverhogingen voorbij is grotendeels bevestigd", stelde AJ Bell.

Donderdagochtend bleek al dat de inflatie in de eurozone in een rap tempo blijft dalen. De geldontwaarding, die in oktober nog 2,9 procent bedroeg, was in oktober nog maar 2,4 procent op jaarbasis. Ook de kerninflatie loopt snel terug, zodat deze in het huidige tempo voor eind 2024 weer op het beoogde niveau van 2 procent zal liggen. Volgens ING zal de ECB weldra de overwinning kunnen uitroepen in de strijd tegen de inflatie en rekent de markt dan ook terecht op renteverlagingen in 2024.

Verder bleek het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS afgelopen week te zijn gestegen met 7.000 tot 218.000, iets minder dan de 220.000 die was voorzien.

De olieprijs steeg. Een januari-future West Texas Intermediate steeg 1,0 procent tot 78,67 dollar, terwijl een februari-future Brent 1,0 procent duurder werd op 83,69 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0921 en deed daarmee een stap terug, na de dalende inflatiecijfers uit zowel de eurozone als de Verenigde Staten. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er nog 1,0970 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Kroger heeft zijn omzetverwachting voor het jaar omlaag geschroefd na een lichte omzetdaling in het derde kwartaal. Het aandeel lijkt 1 procent lager te openen.

AbbVie wil ImmunoGen overnemen voor ongeveer 10,1 miljard dollar, een premie van 95 procent op de laatste slotkoers. Het aandeel AbbVie lijkt licht lager te openen. ImmunoGen koerst op een openingswinst van 84 procent.

Occidental Petroleum is in gesprek over een overname van CrownRock, voor meer dan 10 miljard dollar, meldde The Wall Street Journal. Het aandeel leek 0,9 procent hoger te openen.

Tesla geeft donderdag een presentatie over zijn CyberTruck. Het aandeel daalde voorbeurs 1 procent.

Salesforce rapporteerde woensdag nabeurs fors meer winst in het derde kwartaal en was met zijn vooruitblik positiever dan de analisten. Het aandeel steeg 9 procent in de elektronische handel voorbeurs.

Ook Snowflake werd 8 procent meer waard na meevallende winstcijfers en een sterke omzetverwachting voor het lopende kwartaal.

Ford heeft weer een outlook voor dit jaar afgegeven, nadat de autobouwer deze eerder dit jaar had ingetrokken vanwege de recente stakingen in de auto-industrie. Het aandeel lijkt ruim 1 procent hoger te openen.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen sloten woensdag nagenoeg onveranderd, nadat de S&P500 index eerder op de dag het hoogste niveau van het jaar rond 4.600 punten naderde. De brede S&P 500 daalde 0,1 procent tot 4.550,58 punten, de Dow Jones index steeg fractioneel naar 35.430,42 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 14.258,49 punten.

Correctie: om juiste dag te vermelden in eerste zin.