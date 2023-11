Video: nutsaandelen als Engie kansrijk in 2024 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van nutsbedrijven behoorden in 2023 tot de groep met de slechtste prestaties, maar 2024 belooft beter te worden. Dit zei vermogensbeheerder Luuk Holtappels van ING voor de camera van ABM Financial News. Klik hier voor: nutsaandelen als Engie kansrijk in 2024 Nutsbedrijven, dat zijn bedrijven die energie opwekken en distribueren, zowel fossiel als hernieuwbaar, zijn hard nodig voor de energietransitie, aldus Holtappels. Daarbij zijn de waarderingen van deze bedrijven "ontzettend laag", zelfs rond het laagste niveau in 10 jaar. "Daar liggen in ieder geval zeker koopkansen", meent Holtappels. Daarnaast wordt de sector als defensief beschouwd. De sector raakt in trek bij economische tegenwind. "Als de economie gaat knellen zoeken beleggers vaker hun heil in wat defensievere bedrijven", aldus de vermogensbeheerder van ING. Verder lijkt de rente te hebben gepiekt. De stijgende rente was juist de reden voor de slechte prestaties van de nutssector dit jaar. Als één van zijn favorieten noemt Holtappels Engie. Dat aandeel is "erg goedkoop gewaardeerd en met een erg sterk dividendrendement". Het Portugese EDP en in de VS NextEra Energy bieden volgens Holtappels ook kansen. Bron: ABM Financial News

