Beursblik: overwinning ECB op inflatie nabij

(ABM FN-Dow Jones) De inflatie en de kerninflatie in de eurozone dalen veel sneller dan verwacht, zodat de overwinning op de geldontwaarding nabij is voor de Europese Centrale Bank. Dat stelde econoom Bert Colijn van ING donderdag in een commentaar.

De inflatie daalde van 2,9 naar 2,4 procent in november. De kerninflatie daalde nog sneller, van 4,2 naar 3,6 procent.

Met name de kerninflatie daalde sneller dan verwacht, door een zwakke vraag, terwijl de problemen aan de aanvoerkant snel verdwijnen. In het tempo van de afgelopen drie maanden zal de kerninflatie ruim voor het einde van 2024 onder 2 procent uitkomen. Dat is misschien iets te optimistisch, omdat de resterende prijsdruk onder andere afkomstig is van hogere lonen, maar is wel veel positiever dan eerder dit jaar nog werd verwacht, aldus Colijn.

"Wanneer zal de ECB durven toegeven dat ze de inflatie met succes heeft beteugeld?", vraagt Colijn zich af. ING verwacht een verlaging van de monetaire beleidsrente voor de zomer van volgend jaar.

Het huidige monetaire beleid is beperkend genoeg, zo bleek deze week volgens ING al uit cijfers over de kredietverlening door banken, die fors geraakt worden door de hogere rentestand. Omdat de rentebetalingen nog steeds aan het oplopen zijn, zal de verkrappende impact nog aanhouden, volgens ING. Dit betekent dat de markt terecht rekent op renteverlagingen in het komende jaar.