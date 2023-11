Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger in afwachting van nieuwe inflatiecijfers uit de VS.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een winst van 0,3 procent op 461,30 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,3 procent naar 16.214,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,2 procent met een stand van 7.284,41 punten. De Britse FTSE won 0,5 procent naar 7.462,01 punten.

"Sinds beleggers ervan overtuigd zijn geraakt dat de centrale banken klaar zijn met het dichtdraaien van de geldkraan, gaan alle remmen los", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Volgens Wiersma is de positieve stemming onder beleggers goed te verklaren. De Amerikaanse economie bevindt zich in een 'Goldilocks-scenario', waarbij de inflatie sterk vertraagt, rentes dalen, de economische groei licht afneemt en de bedrijfswinsten op peil blijven, aldus de expert van ING.

De inflatie van de eurozone kwam over november in een voorlopige raming op jaarbasis uit op 2,4 procent tegen 2,9 procent een maand eerder. Hiervoor was 2,8 procent verwacht. De kerninflatie beliep op jaarbasis 3,6 procent tegen 4,2 procent een maand terug. De verwachting hiervoor was 4,0 procent. De Franse consumentenprijzen stegen in november volgens een voorlopige meting op jaarbasis met 3,4 procent. Dat was een maand eerder 4,0 procent, terwijl de verwachting op een prijsstijging van 3,7 procent lag.

De Franse economie bleek over het derde kwartaal in een nieuwe meting licht te zijn gekrompen in tegenstelling tot wat eerder werd berekend. In een voorlopige meting werd rekening gehouden met een lichte groei van 0,1 procent.

De Duitse werkloosheid liep in november op een aangepaste basis verder op van 5,8 procent een maand eerder naar 5,9 procent. De Duitse detailhandel zette op maandbasis in oktober 1,1 procent meer om, terwijl op jaarbasis een daling van 0,1 procent werd gemeld. Beide cijfers zijn aangepast voor inflatie.

Voor vanmiddag staan, naast de Amerikaanse inflatiedata over oktober, ook nog de steunaanvragen, de inkoopmanagersindex van Chicago over november en de aanstaande woningverkopen over oktober op het programma.

ECB-voorzitter Christine Lagarde houdt vandaag een toespraak in Frankfurt.

Olie noteerde donderdag hoger. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 1,1 procent in het groen op 78,71 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 83,75 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 1,1 procent. De OPEC houdt vandaag een eerder uitgestelde vergadering.

De euro/dollar noteerde op 1,0912. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0949 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0970 op de borden.



Bedrijfsnieuws

ASML ziet volgend jaar zowel CEO Peter Wennink als CTO Martin van den Brink, beide president van ASML, met pensioen gaan. De nieuwe CEO van ASML wordt Christophe Fouquet, momenteel al Chief Business Officer van het bedrijf en 15 jaar in dienst van de onderneming. Het aandeel noteerde 0,7 procent lager.

VAT zet een punt achter de huidige werktijdverkorting voor personeel, nu de vraag weer aantrekt. Dit maakte de Zwitserse toeleverancier van de halfgeleidersector donderdagochtend bekend. VAT besloot in juni van dit jaar voor 650 productiemedewerkers in het Zwitserse Haag een werktijdverkorting in te stellen voor een periode van drie maanden, vanwege de uitdagende marktomstandigheden. Het aandeel noteerde 4,6 procent hoger.

De Nederlandse staat gaat via de instelling NLFI zijn belang in ABN AMRO verder terugbrengen van de huidige 49,5 procent tot circa 40 procent. ABN AMRO noteerde in Amsterdam 1,4 procent lager.

Deutsche Bank steeg in Frankfurt met 2,1 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen.

De S&P 500 daalde woensdag 0,1 procent tot 4.550,58 punten, de Dow Jones index steeg fractioneel naar 35.430,42 punten en de Nasdaq noteerde 0,2 procent lager op 14.258,49 punten.