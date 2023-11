ASML topfavoriet van JPMorgan

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel ASML kan een flinke inhaalslag maken ten opzichte van Amerikaanse sectorgenoten. Dit denken analisten van JPMorgan.

"ASML, dat relatief achterbleef op Amerikaanse sectorgenoten, zou een sterke inhaalrace moeten maken als de marktpositie onveranderd blijft", schreven de analisten in hun rapport.

ASML is de topfavoriet van JPMorgan en staat dan ook op de kooplijst. Volgens de bank belooft 2024 voor de sector een overgangsjaar te worden, en omdat ASML zijn outlook hierop heeft aangepast, is er alle ruimte voor beleggers om al vooruit te blikken naar een herstel in 2025. "Dus is ASML onze topfavoriet voor 2024", aldus de analisten.

Ook ASMI, dat in 2023 de favoriet was van JPMorgan, blijft op de kooplijst. Mogelijk zullen de orders in de eerste helft van 2024 teleurstellen, aldus de analisten, omdat de productie van 2 nanometer pas in de tweede helft van 2025 van start gaat. "Daarom handhaven we ASMI niet als favoriet voor 2024."

Mocht het aandeel ASMI in 2024 onder druk komen, dan is dit volgens JPMorgan een koopmoment. ASMI is namelijk het aandeel dat de zakenbank dit decennium de meeste kansen toedicht.

Vandaag werd het Zwitserse VAT, dat besloot om de werktijdverkorting van zijn productiepersoneel te stoppen, ook op de kooplijst van JPMorgan gezet. VAT is het bedrijf dat het meest zal profiteren van een herstel in de geheugenmarkt, denken de analisten.