Verzekeraars aan kop in groene AEX

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend hoger, waarbij vooral de koerswinsten van verzekeraars opvielen. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,5 procent op 765,77 punten. "Sinds beleggers ervan overtuigd zijn geraakt dat de centrale banken klaar zijn met het dichtdraaien van de geldkraan, gaan alle remmen los", zei investment manager Simon Wiersma van ING. Volgens Wiersma is de positieve stemming onder beleggers goed te verklaren. De Amerikaanse economie bevindt zich in een 'Goldilocks-scenario', waarbij de inflatie sterk vertraagt, rentes dalen, de economische groei licht afneemt en de bedrijfswinsten op peil blijven, aldus de expert van ING. "Het is een kwestie van tijd voordat er nieuwe records worden neergezet." Vanmiddag zal veel aandacht uitgaan naar de publicatie om 14:30 uur van inflatiecijfers in de VS. "Als we een desinflatoire trend blijven zien in de PCE-kerninflatie, de voorkeursmaatstaf van de Fed voor inflatie, zal het steeds moeilijker worden voor de centrale bank om het idee van renteverlagingen volgend jaar te ontkrachten", zeiden marktanalisten van CMC. "Een zwakker dan voorzien cijfer kan de verwachting dat de Fed de rentes gaat verlagen, verder aanjagen", aldus analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote. "Een sterker dan verwacht cijfer kan de rendementen op obligaties laten stijgen." De inflatie in de eurozone bleek in november weer verder gedaald. De consumentenprijzen stegen afgelopen maand met 2,4 procent. In oktober was dit nog 2,9 procent. Economen hadden gerekend op een bescheiden daling van de inflatie tot 2,8 procent. En ook de kerninflatie, voor de ECB een belangrijke graadmeter, daalde in november. Van 4,2 naar 3,6 procent. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0920. De olieprijzen stegen met ruim een procent tot krap 79 dollar. Vandaag kijken oliebeleggers naar de OPEC+ bijeenkomst. "Onzekerheid heeft de markt in zijn greep sinds de groep er niet in slaagde consensus te bereiken", zei Robbie Fraser, manager Global Research & Analytics bij Schneider Electric. “De groep blijft streven naar afstemming op het gebied van quota en de naleving van kleinere leden, evenals mogelijke uitbreidingen van vrijwillige bezuinigingen door leden, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland”, aldus Fraser. Stijgers en dalers ASR Nederland bereikte voor 250 miljoen euro een akkoord met claimorganisaties over een finale regeling voor klanten met beleggingsverzekeringen van ASR en Aegon. ASR neemt een voorziening van 300 miljoen euro, inclusief een extra voorziening van 50 miljoen euro voor schrijnende gevallen en voor klanten die niet eerder een vergoeding kregen en die zich niet hebben aangesloten bij de claimorganisaties. ASR verhoogde daarnaast de doelstelling voor de kostensynergie uit de overname van Aegon Nederland. Beleggers in ASR, maar ook in NN, die nog een regeling moet treffen, reageerden zeer opgelucht. De twee verzekeraars wonnen vanochtend 9 tot 12 procent. Volgens ING kan de schikking die NN moet treffen, ook meevallen, uitgaande van de schikking van ASR. Aegon, grootaandeelhouder in ASR, won 2,4 procent. ASML verloor 0,6 procent. Volgend jaar vinden er grote wijzigingen plaats in de top van ASML. Zowel CEO Peter Wennink als CTO Martin van den Brink, beide ook president van ASML, zullen dan met pensioen gaan. De nieuwe CEO van ASML wordt Christophe Fouquet, die al 15 jaar bij ASML werkt. ING sprak van een logische opvolger. ABN AMRO verloor daarnaast 1,7 procent. De Nederlandse staat gaat via de instelling NLFI zijn belang in ABN AMRO verder terugbrengen van de huidige 49,5 procent tot circa 40 procent. In de AMX was OCI de gebeten hond met een verlies van 4,2 procent. Jefferies haalde het aandeel van de kooplijst en verlaagde het koersdoel scherp van 33,00 euro naar 20,00 euro. In de AScX verloor Azerion 10,5 procent. Het Nederlandse platform voor digital advertising en entertainment werd iets voorzichtiger over de toekomst. B&S daalde met 3,5 procent, maar Fastned steeg 1,5 procent. Bron: ABM Financial News

