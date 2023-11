Valuta: euro onder druk na Europese inflatiedata

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag lager, rond het niveau van twee dagen terug, na meevallende inflatiecijfers uit de eurozone en in afwachting van het Amerikaanse inflatiecijfer over oktober, dat vanmiddag verschijnt en voor de Fed bepalend is voor het rentebeleid.

"Het blijft de vraag hoe de markt reageert op een afwijking van de verwachtingen voor de Amerikaanse kerninflatie", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News.

De kerninflatie komt volgens de ramingen op maandbasis uit op 0,2 procent tegen 0,3 procent een maand eerder. Op jaarbasis wordt een inflatie van 3,5 procent verwacht tegen 3,7 procent een maand eerder. De zogeheten headline-inflatie kwam in september op maandbasis uit op 0,4 procent en op jaarbasis op 3,4 procent. Hiervoor zijn geen prognoses beschikbaar.

"Het zou kunnen dat de markt er al een beetje rekening mee houdt dat het cijfer conform verwachting of wat lager dan dat uitkomt." Tegelijkertijd is Ebury van mening dat de ECB in april al met een renteverlaging komt en dat zou eerder zijn dan de Fed. Die verwachting is volgens hem ook al geheel ingeprijsd. De inflatiecijfers van Duitsland op woensdag en van Frankrijk vandaag waren beduidend lager dan verwacht. Dat verklaart volgens Ebury ook de daling van de euro ten opzichte van woensdag. "Met de Amerikaanse inflatie van vanmiddag is het de vraag of de euro voldoende kracht kan ontwikkelen om nog een keer boven de 1,10 dollar uit te komen", aldus Van der Meer.

De inflatie van de eurozone kwam over november in een voorlopige raming op jaarbasis uit op 2,4 procent tegen 2,9 procent een maand eerder. Hiervoor was 2,8 procent verwacht. De kerninflatie beliep op jaarbasis 3,6 procent tegen 4,2 procent een maand terug. De verwachting hiervoor was 4,0 procent.

Het Beige Book van de Fed maakte woensdag melding van een vertraging in de economie en een lager inflatiepeil ten opzichte van een maand eerder.

De Franse consumentenprijzen stegen in november volgens een voorlopige meting op jaarbasis met 3,4 procent. Dat was een maand eerder 4,0 procent, terwijl de verwachting op een prijsstijging van 3,7 procent lag. De Franse economie bleek over het derde kwartaal in een nieuwe meting licht te zijn gekrompen in tegenstelling tot wat eerder werd berekend. In een voorlopige meting werd rekening gehouden met een lichte groei van 0,1 procent.

De Duitse werkloosheid liep in november op een aangepaste basis verder op van 5,8 procent een maand eerder naar 5,9 procent. De Duitse detailhandel zette op maandbasis in oktober 1,1 procent meer om, terwijl op jaarbasis een daling van 0,1 procent werd gemeld. Beide cijfers zijn aangepast voor inflatie.

Voor vanmiddag staan, naast de Amerikaanse inflatiedata over oktober, ook nog de steunaanvragen, de inkoopmanagersindex van Chicago over november en de aanstaande woningverkopen over oktober op het programma.

ECB-voorzitter Christine Lagarde houdt vandaag een toespraak in Frankfurt.

De euro noteerde daalde donderdag 0,5 procent naar 1,0924 dollar. De Europese munt noteerde 0,5 procent lager op 0,8639 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,4 procent tot 1,2645 dollar.