ING: ook schikking NN voor woekerpolis lijkt lager uit te vallen

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) NN Group is vermoedelijk minder kwijt aan een schikking voor de woekerpolisaffaire dan eerder gedacht, nu ASR tot een schikking is gekomen. Dit verwacht ING, zo bleek donderdag uit een rapport. ASR schikte de kwestie voor 300 miljoen euro. Met deze schikking als uitgangspunt, kwam Kalamboussis voor NN uit op 218 miljoen euro voor belastingen, waar hij eerder uitging van 445 miljoen euro. Uitgaande van een bedrag van 560 euro per polishouder, en een aanname dat slechts 5 procent van de actieve polissen een aanvraag zullen doen voor een vergoeding en daarvoor in aanmerking komen, kwam analist Kalamboussis tot het bedrag van 218 miljoen euro. Het is daarbij cruciaal om op te merken dat de risico’s van deze claims al lang bekend waren, zelfs sinds de beursgang van NN Group. Dit betekent dat de rechterlijke uitspraak van september geen koersdaling had moeten veroorzaken en dat de koers van NN dus weer terug zou kunnen naar 36,23 euro, wat een opwaarts potentieel inhoudt van ongeveer 14 procent tegenover de slotkoers van woensdag van 31,75 euro. ING hanteert een koersdoel van 41,60 euro voor het aandeel NN, met een koopaanbeveling. Kalamboussis merkte op dat NN Group nog geen schikking heeft getroffen en dat het goed mogelijk is dat de verzekeraar een groter bedrag per polis zal moeten uittrekken, omdat NN niet dezelfde segmentatie kan laten zien in veel beleggingsverzekeringsproducten waar ASR van profiteerde. Daarom houdt ING vooralsnog vast aan de eigen inschatting van een voorziening van 334 miljoen euro na belastingen, in de wetenschap dat de markt gemiddeld een veel hogere kostenpost veronderstelt. Het aandeel NN Group noteerde donderdag 8,1 procent hoger op 34,31 euro. Bron: ABM Financial News

