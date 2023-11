Halfgeleiderspecialist VAT ziet vraag weer aantrekken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) VAT zet een punt achter de huidige werktijdverkorting voor personeel, nu de vraag weer aantrekt. Dit maakte de Zwitserse toeleverancier van de halfgeleidersector donderdagochtend bekend. VAT besloot in juni van dit jaar voor 650 productiemedewerkers in het Zwitserse Haag een werktijdverkorting in te stellen voor een periode van drie maanden, vanwege de uitdagende marktomstandigheden. De periode werd vervolgens met nog eens drie maanden verlengd tot eind november. VAT is inmiddels optimistischer gestemd en wil zich positioneren voor toekomstige groei door de werknemers weer reguliere werkdagen te laten maken per 1 december. Het bedrijf ziet weer een sterke vraag naar Advanced Industrials-producten. De ontwikkelingen in de halfgeleidertak stabiliseren, maar het zicht op verbetering is volgens VAT beperkt. Deze situatie zal in de eerste helft van 2024 nog aanhouden, maar de vooruitzichten zijn positief, aldus VAT. Bron: ABM Financial News

