AEX vermoedelijk hoger van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich donderdag op voor een licht positieve opening, na een nagenoeg vlak slot op Wall Street woensdagavond. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,3 procent.

De AEX sloot woensdag nog met 0,1 procent nipt hoger op 761,99 punten, geholpen door koerswinsten van halfgeleideraandelen. De Midkap-index steeg met 0,5 procent.

"De handel staat deze week op een laag pitje", zei André van Eerden van Aberfeld Asset Management. "Het lijkt erop dat veel beleggers voor dit jaar al de deur achter zich dichtgetrokken hebben." Tenzij er nog een eindejaarsrally komt, lijkt het beursjaar inmiddels wel achter de rug, zei de vermogensbeheerder.

Ondertussen speelt een dalende rente de aandelenmarkten wel in de kaart. De tienjaarsrente in de VS is inmiddels gezakt naar 4,28 procent, waar dat niet zo lang geleden nog 5 procent was.

De Federal Reserve geeft intussen tegenstrijdige signalen af over de mogelijkheid van een renteverhoging, wellicht om te voorkomen dat de markt al te veel renteverlagingen gaat inprijzen, waardoor het vertragende effect van de hoge rente van de centrale banken op de economie minder goed zou werken. Met dit beleid wil de Fed de inflatie indammen.

Inmiddels lopen de markten echter enthousiast op de muziek vooruit, en volgens de CME FedWatch Tool houden beleggers voor 2024 zelfs rekening met vier à vijf verlagingen van 25 basispunten.

Vandaag zal dan ook veel aandacht uitgaan naar de publicatie om 14:30 uur van inflatiecijfers in de VS. "Als we een desinflatoire trend blijven zien in de PCE-kerninflatie, de voorkeursmaatstaf van de Fed voor inflatie, zal het steeds moeilijker worden voor de centrale bank om het idee van renteverlagingen volgend jaar te ontkrachten", zeiden marktanalisten van CMC.

In Nederland bleek vanochtend de inflatie exclusief energie in november te zijn uitgekomen op 4,1 procent, waar dat een jaar eerder nog 8,1 procent bedroeg. In oktober bedroeg deze inflatie 5,1 procent. In de loop van de ochtend worden ook inflatiecijfers in de eurozone vrijgegeven.

De Aziatische beurzen koersten vanochtend met bescheiden winsten overwegend hoger. Koploper was Sydney met 0,7 procent, terwijl Shanghai fractioneel in het rood noteerde.

De beurs in Seoel koerste daarnaast nipt in het groen nadat de centrale bank de rente voor de zevende keer op rij ongemoeid liet. In China liet daarnaast de industriële activiteit in november voor de tweede maand op rij een daling zien.

De januari-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag in New York nog 1,9 procent hoger op 77,86 dollar, en vanochtend komt daar in Azië een half procent bovenop.

Vandaag kijken oliebeleggers naar de OPEC+ bijeenkomst. "Onzekerheid heeft de markt in zijn greep sinds de groep er niet in slaagde consensus te bereiken", zegt Robbie Fraser, manager Global Research & Analytics bij Schneider Electric.

“De groep blijft streven naar afstemming op het gebied van quota en de naleving van kleinere leden, evenals mogelijke uitbreidingen van vrijwillige bezuinigingen door leden, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland”, aldus Fraser.

Bedrijfsnieuws

Volgend jaar vinden er grote wijzigingen plaats in de top van ASML. Zowel CEO Peter Wennink als CTO Martin van den Brink, beide president van ASML, zullen dan met pensioen gaan. De nieuwe CEO van ASML wordt Christophe Fouquet, momenteel al Chief Business Officer van het bedrijf en 15 jaar in dienst van de onderneming. Hiervoor zal de jaarvergadering in april volgend jaar nog wel groen moeten geven.

ASR Nederland verhoogde de doelstelling voor de kostensynergie uit de overname van Aegon Nederland van 185 miljoen naar 215 miljoen euro. Dat maakte de verzekeraar vanochtend bekend, voorafgaand aan de beleggersdag over de integratie van de acquisitie. ASR Nederland bereikte daarnaast voor 250 miljoen euro een akkoord met claimorganisaties over een finale regeling voor klanten met beleggingsverzekeringen van ASR en Aegon. De overeenkomst wordt definitief zodra 90 procent van de aangesloten klanten ermee akkoord gaat.

Avantium ontving een opdracht voor het leveren van PEF aan PANGAIA. Het PEF van Avantium zal worden gebruikt voor de kleding van PANGAIA, met als doel het creëren van fossielvrije en recyclebare materialen en producten.

WDP haalde met succes 300 miljoen euro op. Het bedrijf kondigde aan dat 12.116.317 nieuwe aandelen succesvol werden geplaatst. Dat komt overeen met ongeveer 5,8 procent van het uitstaande kapitaal.

Heijmans gaat vanaf begin 2024 264 huurappartementen neerzetten in het centrum van Utrecht Leidsche Rijn. De omzetwaarde voor de bouw van het project voor Heijmans bedraagt 55 miljoen euro.

Jefferies verlaagde het advies voor OCI van Kopen naar Houden en het van 33,00 naar 20,00 euro. Analisten van de bank verlaagden hun taxaties stevig, zoals voor de EBITDA met 27 procent. De ramingen van de zakenbank liggen daarmee ongeveer 20 procent onder de analistenconsensus.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde woensdag 0,1 procent tot 4.550,58 punten, de Dow Jones index steeg fractioneel naar 35.430,42 punten en de Nasdaq noteerde 0,2 procent lager op 14.258,49 punten. Eerder op de dag waren de winsten groter en naderde de S&P 500 nog de jaarrecords rond de 4600 punten.