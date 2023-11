ASR verhoogt synergiedoel Aegon Nederland Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland heeft de doelstelling voor de kostensynergie uit de overname van Aegon Nederland verhoogd van 185 miljoen naar 215 miljoen euro. Dat maakte de verzekeraar donderdag bekend, voorafgaand aan de beleggersdag over de integratie van de acquisitie. De eerdere inschatting werd gegeven op 27 oktober 2022, bij de aankondiging van de overname. De ervaringen met de integratie tot nu toe bevestigen de sterke strategische en financiële voordelen van de combinatie van de twee bedrijven, stelde ASR maandag. De uitvoering loopt volgens plan en de verzekeraar streeft naar afronding van de samenvoeging voor eind 2026. ASR Nederland presenteert vandaag de voortgang van de integratie van Aegon Nederland aan beleggers en het integratieplan voor de komende jaren. Ook geeft de verzekeraar een toelichting op het dossier beleggingsverzekeringen. Woensdag werd bekend dat ASR een voorziening van 300 miljoen euro neemt, nadat een finale schikking werd bereikt met alle collectie claimorganisaties naar aanleiding van de zogeheten woekerpolissen. Met deze schikking zou de kwestie van de polissen met hoge verborgen kosten definitief zijn afgerond, stelde de verzekeraar woensdag. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.