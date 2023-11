Overwegend lichtgroene koersen in Azië Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BinckBank

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden donderdag met bescheiden winsten overwegend hoger. De Japanse Nikkei 225 handelde vanochtend 0,3 procent hoger op 33.414,97,88 punten, de beurs in Shanghai daalde fractioneel met 0,1 procent naar 3.019,92 punten, terwijl Sydney 0,7 procent klom op 7.087,30 punten. De beurs in Seoel koerste daarnaast nipt in het groen nadat de centrale bank de rente voor de zevende keer op rij ongemoeid liet. In China liet daarnaast de industriële activiteit in november voor de tweede maand op rij een daling zien. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een licht positieve opening. De Amerikaanse futures noteerden in het groen, na een vrijwel vlak slot op woensdagavond. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.