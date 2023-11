Snowflake overtreft de verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Snowflake

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van Snowflake stegen woensdag nabeurs ongeveer 7 procent, nadat het het bedrijf beter presteerde dan de verwachtingen. De aanbieder van software voor cloud-data-opslag meldde een verlies van 214,7 miljoen dollar, of 0,65 dollar per aandeel in het derde kwartaal. Analisten hielden rekening met een verlies van 0,76 dollar per aandeel. Een jaar eerder was het verlies 201,4 miljoen dollar, of 0,63 dollar per aandeel. De omzet steeg aanzienlijk van 557,0 miljoen tot 734,2 miljoen dollar. Analisten gingen gemiddeld uit van 713,8 miljoen dollar.



Outlook Voor het huidige kwartaal verwacht Snowflake een productomzet van 716 tot 721 miljoen dollar. Analisten rekenden op 696 miljoen dollar. Voor het gehele boekjaar rekent Snowflake op een omzetgroei van 37 procent tot 2,65 miljard dollar. Dat is hoger dan het eerdere doel van 2,60 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

