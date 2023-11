Media: Mester vindt dat het rentebeleid zich op een ‘goede plek’ bevindt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Het rentebeleid bevindt zich momenteel op een “goede plek” en kan in beide richtingen evolueren, afhankelijk van hoe de economie evolueert. Dit zei Loretta Mester, president van de Cleveland Fed, woensdag in een toespraak aan de Loyola University Chicago. De economie zou op onverwachte manieren kunnen bewegen en als dat zo is zal het monetair beleid wendbaar moeten zijn en op passende wijze moeten reageren op de veranderende vooruitzichten en op de risico’s voor het verwezenlijken van beide delen van ons dubbele mandaat, aldus Mester. Ik geloof dat het huidige niveau van de rente ons daar goed voor positioneert, voegde ze eraan toe. Verder zei ze niets over mogelijke renteverlagingen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.