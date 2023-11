Winsten op Wall Street vallen wat terug Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag licht hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 steeg 0,2 procent tot 4.565,61 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 35.536,61 punten en de Nasdaq noteerde 0,1 procent hoger op 14.301,01 punten. Eerder op de dag waren de winsten groter. Er waren de afgelopen 24 uur verschillende Fed-officials aan het woord en zij waren niet allen eensgezind. Dinsdagavond kreeg de markt eerst nog een zetje van Fed-beleidsmaker Christopher Waller, die suggereerde dat de huidige rentestand voldoende zou zijn om de inflatie terug te dringen tot 2 procent. Vandaag kwamen er ook Fed-officials aan het woord. Tom Barkin, de voorzitter van de Federal Reserve Bank van Richmond, was wat terughoudender en zei nog niet overtuigd te zijn dat de huidige rentestand volstaat om de inflatie te laten dalen tot de doelstelling van de Fed van 2 procent. Raphaël Bostic, voorzitter van de Federal Reserve Bank van Atlanta, zei woensdag daarentegen dat hij meer vertrouwen heeft gekregen in een zachte landing voor de Amerikaanse economie, terwijl de inflatie verder daalt. Al met al hielpen de opmerkingen wel om de rentes verder onder druk te zetten, waarbij de Amerikaanse tienjaarsrente inmiddels naar de 4,27 procent is gezakt. Verder werd bekend dat de economie in het derde kwartaal flink is gegroeid, geholpen door stevige overheidsuitgaven. De economie groeide met 5,2 procent in het derde kwartaal, tegen 2,1 procent in het tweede kwartaal. In een eerdere raming werd nog rekening gehouden met een groei van 4,9 procent. De consumentenprijsindex PCE liet wel weer een stijging zien tot 2,8 procent, tegen 2,5 procent in het tweede kwartaal. Olie werd woensdag duurder en een vat WTI-olie steeg 1,5 procent naar 77,37 dollar. Dit terwijl bleek dat de olievoorraden in de VS opnieuw waren gestegen. Wat met name opviel, waren de sterk gestegen voorraden stookolie en diesel met maar liefst 5,2 miljoen vaten. Verder is het wachten op nieuws vanuit de OPEC+, waar donderdag meer nieuws naar buiten kan komen over mogelijke extra exportbeperkingen. De euro/dollar noteerde op 1,0975. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1003 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0992 op de borden. Stijgers en dalers Autofabrikant General Motors steeg maar liefst 10 procent. Het bedrijf gaf een hernieuwde winstverwachting af voor dit boekjaar, nadat deze eerder was ingetrokken in verband met stakingen. GM rekent op een nettowinst van 9,1 miljard tot 9,7 miljard dollar, waar de bandbreedte eerder stond op 9,3 tot 10,7 miljard dollar. Het bedrijf gaat daarnaast voor 10 miljard dollar versneld eigen aandelen inkopen. Volgend jaar gaat het dividend bovendien met een derde omhoog. Het aandeel Foot Locker steeg met 16,5 procent. De sportwinkelketen heeft zijn omzetverwachtingen voor dit jaar verhoogd, terwijl de winstoutlook werd gespecificeerd na een sterk Thanksgiving-weekend. De omzet daalt dit jaar eerder met 8 dan met 9 procent. CrowdStrike overtrof de verwachtingen met zijn winst en omzet en het cybersecuritybedrijf verhoogde ook de verwachtingen voor het hele boekjaar. Het aandeel steeg 10,1 procent. Sectorgenoot BlueVoyant neemt Conquest Cyber over en haalde 140 miljoen dollar op voor de financiering. GameStop kon 25 procent bijschrijven, in aanloop naar de kwartaalcijfers van de retailer volgende week. Er zijn met name veel callopties gekocht, volgens Cboe Global Markets. Workday heeft de outlook verhoogd na meevallende omzetcijfers. Het aandeel steeg 12 procent. Nabeurs is het nog aan Salesforce en Snowflake om de boeken te openen. Bron: ABM Financial News

