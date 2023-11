Europese beurzen sluiten overwegend hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag overwegend hoger gesloten, waarbij vooral technologie en auto-aandelen in trek waren.

De brede STOXX Europe 600 steeg 0,5 procent naar 459,1,47 punten. De Duitse DAX steeg ruim een procent naar 16.166,45 punten. De Franse CAC 40 won 0,2 procent tot 7.267,64 punten. De Britse FTSE daarentegen daalde 0,4 procent naar 7.423,46 punten.

Woensdag kregen de beurzen in Europa een zetje vanuit de VS, nadat centraal bankier Christopher Waller dinsdag de hoop verder voedde dat de Fed wel klaar is met het verhogen van de rente. Hij zei dat het huidige monetaire beleid voldoende restrictief lijkt om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling van 2 procent van de centrale bank.

Ook vandaag kwamen er Fed-officials aan het woord. Tom Barkin, de voorzitter van de Federal Reserve Bank van Richmond, zei nog niet overtuigd te zijn dat de huidige rentestand volstaat om de inflatie te laten dalen tot de doelstelling van de Fed van 2 procent.

Raphaël Bostic, voorzitter van de Federal Reserve Bank van Atlanta, zei woensdag daarentegen dat hij meer vertrouwen heeft gekregen in een zachte landing voor de Amerikaanse economie, terwijl de inflatie verder daalt.

Al met al hielpen de opmerkingen het optimisme onder beleggers opnieuw aan te wakkeren en zorgden voor dalende rentes, waarbij de Amerikaanse tienjaarsrente inmiddels onder de 4,3 procent is gezakt. In Europa is de Duitse tienjaarsrente gedaald naar 2,43 procent. Dit zorgde onder meer voor meer vraag naar techaandelen.

Op macro-economisch gebied werd bekend dat de Duitse inflatie gedurende november flink was gedaald. De inflatie bedroeg 3,2 procent op jaarbasis, na een inflatie van 3,8 procent een maand eerder. Op maandbasis daalden de prijzen met 0,4 procent tegen een stabiel prijsniveau een maand eerder.

In de VS werd verder bekend dat de economie in het derde kwartaal flink is gegroeid, geholpen door stevige overheidsuitgaven. De economie groeide met 5,2 procent in het derde kwartaal, tegen 2,1 procent in het tweede kwartaal. In een eerdere raming werd nog rekening gehouden met een groei van 4,9 procent.

De consumentenprijsindex PCE liet wel weer een stijging zien van 2,8 procent, tegen 2,5 procent in het tweede kwartaal.

Olie werd woensdag duurder. Voor een vat februari-future Brent werd 82,56 dollar betaald. De olievoorraden in de VS bleken opnieuw gestegen. Wat met name opviel waren de sterk gestegen voorraden stookolie en diesel met maar liefst 5,2 miljoen vaten.

Verder is het wachten op nieuws vanuit de OPEC+, waar donderdag meer nieuws naar buiten kan komen over mogelijke extra exportbeperkingen.

De euro/dollar noteerde op 1,0975. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1003 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0992 op de borden.

Stijgers en dalers

Het was woensdag in Europa vooral de dag van technologie en auto's.

In Frankfurt trokken deze aandelen dan ook de kar. Aan kop ging Infineon met een winst van 4,2 procent. Autobouwers zoals BMW, Porsche, Mercedes en Volkswagen lieten winsten zien van 1,7 tot 3,3 procent.

In Amsterdam waren het Besi, ASML en ASMI die de kar trokken met winsten van 1,5 tot 3,4 procent.

Philips had een slechte dag en verloor 3,6 procent. De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft dinsdagavond gewaarschuwd voor een nieuw probleem met beademingsapparaten van Philips, die oververhit lijken te kunnen raken.

In Parijs werd de lijst aangevoerd door autobouwer Stellantis met een winst van 5,2 procent. Ook was chipmaker STMicroelectronics in trek en steeg 2,9 procent.

Alstom verloor woensdag 3,6 procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot nagenoeg vlak.