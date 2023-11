AEX sluit hoger onder aanvoering van Besi

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht hoger gesloten, na opnieuw een rustige beursdag, waarin Philips in negatieve zin de aandacht trok.

De AEX sloot 0,1 procent hoger op 761,99 punten, geholpen door de koerswinst van de halfgeleideraandelen. De Midkap-index steeg met 0,5 procent.

"De handel staat deze week al op een laag pitje", zei André van Eerden van Aberfeld Asset Management. "Het lijkt erop dat veel beleggers voor dit jaar al de deur achter zich dichtgetrokken hebben."

Tenzij er nog een eindejaarsrally komt, lijkt het beursjaar inmiddels wel achter de rug, zei de vermogensbeheerder.

Intussen spelen er wel degelijk nog belangrijke zaken op de achtergrond, met name de dalende tienjaarsrente in de Verenigde Staten, die inmiddels naar 4,27 procent is gezakt, waar dat niet zo lang geleden nog 5 procent was. De inverse rentecurve, met een hogere rente voor de kortere looptijden, wordt ook minder steil, merkte van Eerden op, wijzend op een tweejarige Amerikaanse rente van 4,64 procent.

De Federal Reserve geeft intussen tegenstrijdige signalen af over de mogelijkheid van een renteverhoging, wellicht om te voorkomen dat de markt al te veel renteverlagingen gaat inprijzen, waardoor het vertragende effect van de hoge rente van de centrale banken op de economie minder goed zou werken.

Volgens Van Eerden neemt de druk op de Fed om de rente te verhogen echter duidelijk af en kunnen we in de tweede helft van volgend jaar een lagere rente verwachten.

"Het lijkt in ieder geval onwaarschijnlijk dat er nog een renteverhoging komt in december", zo stelde ook marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Volgens de CME FedWatch Tool rekent niemand in de markt op een renteverhoging in december.

Ook in Europa lijkt de daling van de inflatie goed door te zetten. Duitse inflatiecijfers wezen op een sterke daling van 3,8 procent in oktober naar 3,2 procent in november. De prijzen lager 0,4 procent lager dan een maand eerder en zo daalde het inflatiecijfer op jaarbasis sneller dan de 3,5 procent die was verwacht.

Verder bleek het consumentenvertrouwen in de eurozone licht verbeterd, zoals ook was verwacht.

De groei van de Amerikaanse economie over het derde kwartaal werd intussen opwaarts bijgesteld van 4,9 naar 5,2 procent. Het Beige Book van de Fed zal woensdagavond een indicatie geven van het sentiment onder Amerikaanse bedrijven in de afgelopen maand.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0966. De Amerikaanse dollar, die is gedaald op de lagere renteverwachtingen voor de VS, lijkt volgens Van Eerden uit te bodemen.

De olieprijzen stegen met ruim een procent tot 77,31 dollar voor WTI-olie, in aanloop naar een uitgestelde OPEC-vergadering op donderdag. De Amerikaanse olievoorraden stegen afgelopen week met 1,6 miljoen vaten, terwijl een daling was voorzien.

Stijgers en dalers

De lagere rente is goed voor technologiefondsen zoals de halfgeleidernamen in de AEX, bleek woensdag ook weer. Besi won 3,3 procent, ASMI 2,4 procent en ASML 1,5 procent.

Ook ArcelorMittal was in trek met een plus van 1,3 procent. Het staalbedrijf tekende een contract voor de bouw van een hoogoven in het Spaanse Gijon die wordt gestookt op elektriciteit.

Philips verloor 3,7 procent en beperkte zo het grotere verlies van meer dan 6 procent eerder op de dag. De Amerikaanse toezichthouder FDA waarschuwde dinsdagavond voor een nieuw probleem met de beademingsapparaten van Philips, die oververhit lijken te kunnen raken.

Net als het Duitse chemieconcern Bayer en verzekeraar NN Group is Philips ook een aandeel dat last heeft van claimzaken die steeds weer terugkeren, volgens Van Eerden, die daarom voorzichtig is met deze aandelen.

Prosus sloot licht lager, nadat de investeerder in internetbedrijven in het eerste halfjaar de vrije kasstroom zag verzesvoudigen. Ook versnelde het bedrijf de doelstelling voor de winstgevendheid van de e-commerce-portefeuille met zes maanden.

IMCD won 1,0 procent na een kleine overname in China.

In de AMX won Aalberts 3,3 procent. Alfen verloor 2,0 procent.

Azerion blonk opnieuw uit bij de kleinere aandelen en steeg 9 procent. Volgens Van Eerden moeten beleggers ook hier voorzichtig naar kijken, omdat het aandeel erg populair is bij speculatieve beleggers en de winsten abrupt kunnen omslaan in verliezen. "Je kunt het wel een meme-aandeel noemen". Azerion komt donderdag met een kwartaalupdate.

B&S Group won 4,4 procent. Ebusco, Brunel en Acomo eindigden onderaan met verliezen van 2 procent.

Tussenstand Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden licht hoger rond sluitingstijd op het Damrak. De S&P500 index steeg 0,3 procent tot 4.568,35 punten.