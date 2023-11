Media: Barkin sluit renteverhoging Fed niet uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Tom Barkin, de voorzitter van de Federal Reserve Bank van Richmond, heeft woensdag voor televisiezender CNBC gezegd dat hij een verdere verhoging van de beleidsrente van de Fed niet van tafel wil halen. Barkin zei nog niet overtuigd te zijn dat de huidige rentestand volstaat om de inflatie te laten dalen tot de doelstelling van de Fed van 2 procent. Raphael Bostic, voorzitter van de Federal Reserve Bank van Atlanta, zei woensdag daarentegen dat hij meer vertrouwen heeft gekregen in een zachte landing voor de Amerikaanse economie, terwijl de inflatie verder daalt. "Ik denk dat de inflatie blijft dalen", aldus Bostic in een essay op de website van zijn centrale bank. Bedrijven in de regio Atlanta geloven intussen dat de economie zal vertragen, maar niet zo dramatisch dat dit een destruct Bron: ABM Financial News

