Hogere start Wall Street in de maak

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, terwijl de rendementen op tienjarige staatsleningen bleven dalen op de hoop op renteverlagingen door de Fed volgend jaar. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden een half uur voor de opening 0,5 procent in het groen. Technologiebeurs Nasdaq stevent af op een openingswinst van 0,7 procent. Het rendement op de tienjarige Amerikaanse staatslening daalde tot bijna 4,25 procent in de ochtendhandel woensdag. Beleggers zetten steeds meer in op de verwachting dat de afnemende inflatie de Fed zal aanmoedigen om reeds over enkele maanden te beginnen met een cyclus van renteverlagingen. De kans dat de centrale bank in maart de rente met tenminste 25 basispunten zal verlagen word door de markt ingeprijsd op 42 procent, terwijl dat dinsdag nog maar 21 procent was, volgens de CME FedWatch Tool. Die verschuiving volgde op de verklaring dinsdag van Fed-beleidsmaker Christopher Waller, die suggereerde dat de huidige rentestand voldoende zou zijn om de inflatie terug te dringen tot 2 procent. "Die uitspraken werden door de markt opgevat als bevestiging dat de Fed de rente niet verder zal verhogen", aldus SPI. Beleggers zullen wel benieuwd zijn of Jerome Powell, de voorzitter van de Fed, het standpunt van Waller vrijdag zal herhalen. Het optimisme werd gesteund door cijfers over de Amerikaanse economische groei in het derde kwartaal. Dit cijfer werd opwaarts bijgesteld van 4,9 naar 5,2 procent groei. Olie werd duurder. Een januari-future West Texas Intermediate steeg 1,5 procent tot 77,56 dollar, terwijl Brent-olie voor februari 1,2 procent duurder werd op 82,44 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0977. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0992 op de borden. Bedrijfsnieuws Autofabrikant General Motors gaf een hernieuwde winstverwachting af voor dit boekjaar, nadat deze eerder was ingetrokken in verband met stakingen. GM rekent op een nettowinst van 9,1 miljard tot 9,7 miljard dollar, waar de eerdere bandbreedte schommelde tussen de 9,3 en 10,7 miljard dollar. Het bedrijf gaat voor 10 miljard dollar versneld aandelen inkopen. Volgend jaar gaat het dividend bovendien met een derde omhoog. Het aandeel lijkt 9 procent hoger te openen. Sportwinkelketen Foot Locker heeft zijn omzetverwachtingen voor dit jaar verhoogd, terwijl de winstoutlook werd gespecificeerd na een sterk Thanksgiving-weekend. De omzet daalt dit jaar eerder met 8 dan met 9 procent. Het aandeel schoot voorbeurs ruim 11 procent omhoog. Berkshire Hathaway lijkt vlak te openen op het nieuws van het overlijden van Charlie Munger, rechterhand van superbelegger Warren Buffett, op 99-jarige leeftijd. CrowdStrike overtrof de verwachtingen met zijn winst en omzet en het cybersecuritybedrijf verhoogde zijn verwachtingen voor het boekjaar. Het aandeel lijkt 4 procent hoger te openen. Sectorgenoot BlueVoyant neemt Conquest Cyber over en haalde 140 miljoen dollar op voor de financiering. GameStop stond voorbeurs 13 procent hoger, in aanloop naar de kwartaalcijfers van de retailer volgende week. Er zijn met name veel callopties gekocht, volgens Cboe Global Markets. Workday heeft zijn outlook verhoogd na meevallende omzetcijfers. Het aandeel steeg voorbeurs 10 procent. Slotstanden Wall Street sloot dinsdag licht hoger na opnieuw een rustige beursdag, hoewel de volumes iets hoger waren dan maandag. De S&P 500 index sloot 0,1 procent in het groen op 4.554,89 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,3 procent tot 14.281,76 punten en de Dow Jones-index sloot 0,2 procent hoger op 35.416,98 punten. Bron: ABM Financial News

