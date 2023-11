ASR geeft morgen een update over Aegon Nederland Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland zal donderdag een beleggersdag houden over de voortgang van de integratie van Aegon Nederland. De presentaties van CEO Jos Baeten, COO's Ingrid de Swart en Willem van den Berg en CFO Ewout Hollegien zullen donderdag voorbeurs beschikbaar zijn voor beleggers. Mogelijk zal de beleggersdag meer duidelijkheid geven over de plannen met de bank Knab. Deze week bleek dat ASR in gesprek is met mogelijke kopers. De verkoop van de bank zou ASR in staat stellen om sneller zijn aandeleninkoop te hervatten, zo stellen analisten. De verzekeraars ASR Nederland, Aegon en NN Group kwamen vorige maand ook in het nieuws vanwege een uitspraak in de woekerpoliszaak door het Gerechtshof in Den Haag. ASR Nederland en NN Group werden fors minder waard na dat nieuws, maar volgens sommige analisten was die reactie overdreven. Bron: ABM Financial News

