Foot Locker verhoogt omzetverwachtingen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Foot Locker heeft zijn omzetverwachtingen voor dit jaar verhoogd, terwijl de winstoutlook werd gespecificeerd na een sterk Thanksgiving-weekend. Dit bleek woensdag uit cijfers van de sportwinkelketen. Foot Locker mikt op een vergelijkbare omzetdaling dit jaar van 8,5 tot 9 procent, waar eerder nog werd gemikt op een krimp van 9 tot 10 procent. Voor het lopende vierde kwartaal voorziet het bedrijf een vergelijkbare omzetdaling van 7 tot 9 procent. Ook de totale omzet zal dit jaar nog altijd dalen, maar met 8 tot 8,5 procent wel minder dan de eerder voorziene 8 tot 9 procent. Voor het vierde kwartaal wordt een beperkte krimp voorzien van 2 tot 4 procent. De aangepaste winst per aandeel moet uitkomen tussen de 1,30 tot 1,40 dollar, tegen 1,30 tot 1,50 dollar in een eerdere verwachting. CEO Mary Dillon verwacht het jaar te eindigen met vlakke tot licht lagere voorraadniveaus. De Thanksgiving-periode noemde zij sterk. Het aandeel schoot voorbeurs ruim negen procent omhoog. Bron: ABM Financial News

